U inat zabraniteljima

Na samom početku dokumentarca jedan Nijemac komentira neonacistički marš svojih sunarodnjaka.”Njima je mjesto u ludnici”, kaže i izaziva smijeh. Ali, stvar nije smiješna, premda katkad poprima humoristične dimenzije. Neonacisti nastupaju u širokoj fronti. Vidimo ih posvuda, od Charlottenburga i Neuköllna u Berlinu, do Pariza i Kijeva. U Francuskoj je uhićena skupina terorista koji su planirali ubijati lijeve političare. U Bratislavi je student povezan s krajnjom desnicom ubio dvoje ljudi ispred kluba za LGBT osobe.

Autori dokumentarca infiltrirali su se u ekstremne skupine kako bi doznali njihove planove, mogućnosti, ciljeve i ideje. Radili su na filmu dvije godine. Često su naoružani, a vrlo je zanimljivo da – kojoj god naciji pripadali – simpatiziraju Hitlera i obožavaju svastike. Otkrili su i platforme za upoznavanje partnera namijenjene samo bijelcima koji slave “bijeli život, bijelu ljubav”. Boris Rašeta osvrće se na TV tjedan za Novosti.