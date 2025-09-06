U inat zabraniteljima
Dokumentarni film o Josipu Reihl-Kiru možete pogledati besplatno online
Potez je to kojim reagiraju na otkazane projekcije filma redatelja Ivana Ramljaka u Benkovcu i Zadru. Online projekcije na platformi Loli.stream počinju danas, baš kad je film trebao biti prikazan u Zadru. Online će te ga moći pogledati sve do 10. rujna 2025. godine. Film je na Pula film festivalu osvojio Veliku zlatnu arenu za najbolji film te uzeo Zlatnu arenu za montažu. Nagrađivan je i na Cinehill Film Festivalu, Rab Film Festivalu te Liburnia Film Festivalu. Film prikazuje posljednjih nekoliko mjeseci Josipa Reihl-Kira, načelnika Osječke policije koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima ubijen 1991. na ulazu u Tenju, pri pokušaju pregovora o izbjegavanju rata. Ziher