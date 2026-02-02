Njima ne treba objašnjavati "šta je bilo"
Branitelji Domovinskog rata koji se protive pozdravu ZDS: Borili su se za slobodu, demokraciju i dostojanstvo, a ne za ekstremne simbole i ideologije
Sudionici filma svjedoče o svom uvjerenju da je velika većina branitelja u rat krenula kako bi obranila svoje obitelji, gradove i zemlju. U filmu iznose svjedočanstva o razlozima odlaska u obranu, borbi za slobodnu i demokratsku Hrvatsku te kako se osjećaju 30 godina nakon završetka rata. Poručuju da su manipulacije koje Domovinski rat pokušavaju prikazati kao nastavak ideologije NDH duboko pogrešne i da vrijeđaju sve veterane koji su čista srca stali u obranu Hrvatske. Index, Telegram