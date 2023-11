New wave revival

Jadranka Ivaniš Yaya (Jinx) i Saša Antić (TBF) su legende scene, no upariti ih vokalno smisleno i uz to vizualno osmisliti aktere priče koja podsjeća na neku tripoidnu domaću inačicu ambijenta ‘Od sumraka do zore’ pomiješanog sa sličnim animiranim likovima iz Gorillaz scenarija jest poprilično smjeli pothvat. I Yaya i Antić kao Baba Yaga kao da se natječu u izbacivanju čemera sredovječne generacije X koja je na ovim prostorima toliko puta već iskusila razne manipulacije da ju je pretvorila u mrzovoljnu konzumerističku masu koja se još samo ironijom može obraniti od obamrlosti. Ravno do dna