Onaj mali psihopat!

Prava za organizaciju bi prvo vjerojatno dobila novootvorena firma s jedinim zaposlenim koja je do jučer bila registrirana kao cvjećarna – bez natječaja, naravno, ne pitajte gluposti. Odluka bi se poništila tek nakon što bi netko iz medija pitao zašto nečiji kum koji se bavi hortenzijama radi Eurosong. Od prateće infrastrukture iz paketa dobrodošlice za strane izvođače u ponudi bi bile i sljedeće nezavisno organizirane opcije:

Svečana molitva na Trgu bana Jelačića, s ciljem maksimiziranja čednosti modnog izričaja nastupajućih, a poglavito žena koje izazivaju golotinjom

Formiranje posebne komisije za prijavljivanje trans izvođača, za čijeg ćete predsjednika opet bezobrazno predložit Pernara a ja ću vam opet reć da niste u redu –

Grupa boraca protiv izvođača “pedera” koji će svakog tko je “bolesnik” pokušat izliječit šakama (eto vidite zašto je dobro da parkiraju blizu bolnice)

Zajednica gospođa s transparentima na kojima piše “mogli su radije novce za Eurosong dat potrebitima”

Spontana organizacija ljudi koji će policiji prijavit tamnopute izvođače, predvođene onom gospođom koja je zvala policiju kad je vidjela zaposlenike Rimca ispred “svog” dućana u Svetoj Nedelji.

Što ćemo s onim razglednicama koje se prikazuju prije svakog izvođača? Moj prijedlog je da se na njima vrte najljepši kadrovi zemlje iz koje dolaze, ali da je preko njih voiceover gospođe Vlaste koja govori “Bezveze, Hrvatska je ljepša” i “Ako vam je tako lijepo u vašoj zemlji, vratite se odaklen ste došli” Ako produkcija dopusti, uz razglednice može biti priložen i live feed s Facebooka, tako da svaki Ante može pitat: “Ko je ova nikad čuo” kad vidi neku ovu za koju nikad nije čuo. U green roomu može – zapravo MORA – bit Kolinda koja će grlit svakog nakon nastupa, a ako ne može ona, onda Ivana Knoll, obavezno. Andrea Andrassy