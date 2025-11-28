Let 3 ima novi album - RKTRD NDRD: Povratak nekadašnjem zvuku, ali s još luđim tekstovima - Monitor.hr
Cikica i prijatelji

Let 3 ima novi album – RKTRD NDRD: Povratak nekadašnjem zvuku, ali s još luđim tekstovima

Teško je vjerovati da toliko starom i iskusnom bendu jedna pjesma može toliko promijeniti smjer, odnosno, da postanu opet bend koji ne živi isključivo od stare slave. Pred dvije godine objavili su u principu vrlo besmisleni albumŠČ!“ u kojem je taj hit potrošen s nizom obrada samih sebe gdje većina njih stvarno nije imala smisla jer su bile za par koplja slabije od originala. Na svu sreću, sad sve to možemo zaboraviti, okrenuti novi list jer je Let 3 konačno objavio album koji ima smisla slušati, a samim time i uživati u njemu. Muzika


Kaluđerica bez nosa

Mrle iz Leta 3: Novac će doći i otići, ali ŠČ ostaje. To je moje pravo bogatstvo

Sve kreće iz jednog jednostavnog stava: svijet je užasno dosadan ako mu ne dodamo svoju glazbu, priču i boju. Ove godine možda sam i pretjerao pa sam u prvih šest mjeseci napravio glazbu za šest predstava i zasad tri albuma. Nakon eurovizijskog tornada i Mame ŠČ, umjesto da zajašemo svjetski val slave, odlučili smo napraviti ono što bi napravili pravi rokeri: sjeli smo za stol, naručili sarmu i zaspali usred vlastite svjetske dominacije. Dobivali smo pozive iz cijelog svijeta. Jedan od razloga bio je naš zlatni traktor i ideologije transhumanizma, pa su nas tako zvali iz Japana da nastupimo s AI robotima u hramu posvećenom brkovima. Imali su i psa robota koji zna plakati kad čuje „Mama ŠČ“. I to smo odbili jer smo dosadne lijenčine. Najveće bogatstvo je to da je ŠČ ušao u svakodnevni život. Mrle za Nacional povodom vrlo plodne godine.

Novi Ferragosto

Završio još jedan RockLive festival, rekordan po posjećenosti i s line-upom za svakoga ponešto

Ovako izgleda ljetni open air festival sa šarolikim programom na kontinentu. Od 24-27. srpnja u Koprivnici na prostoru bivše vojarne svirali su Let 3, Kultur Shock, Darko Rundek & Ekipa, S.A.R.S., Stole, Bad Copy, Nipplepeople, Edo Maajka, Krankšvester, Cold Snap i drugi. Line-up za svakoga ponešto, od rocka, repa do metala i drugih žanrova. Festival je to koji se održava 14. godinu i svake godine im posjećenost sve više raste. Na Klikaju su neke fotke (ima i za prvi i drugi dan), a izvještaje donose i Poprock, Glazba

Spustio sam se s Velebit planine, ponio sa sobom balvan i kilo slanine

Let 3 izbacio novi singl – Cikicu

Cikica je bila moja prva ljubav. To je bila kornjača koju sam jako volio. Bila je tvrda, ali meni uvijek meka, topla i malo vlažna – otkriva Mrle koji ističe da je video spot za ‘Cikicu‘ nastao prema ideji Lane Letović Perčin, a na temelju arhivskih fotografija benda autora Valtera Peculića iz 80-ih i 90-ih te posljednjeg photo sessiona s Igorom Ceceljom. Režiser spota koji je oživio povijest Leta 3 uz pomoć AI tehnologije je Anis Galijatović. Jutarnji

OŠČamutili nas

Let 3 na Šalati u Zagrebu

Let 3 su prošli zavidan karijerni luk od mladih i drčnih punk rockera, preko provokatora i kritičara učmalog konzervativnog mentaliteta pa sve do performerskog fenomena o kojemu se u svijetu pričalo više od ijednog drugog domaćeg izvođača. Par otkazivanja nisu ih omela da postanu najtraženiji izvođači ovog ljeta, a nakon guste turneje, antiheroji scene došli su do trenutka da sva svoja ovogodišnja glazbena nastojanja okrune velikim spektaklom (iliti ŠČpektaklom kako ga se očekivano prekrstilo) na zagrebačkoj Šalati. U svoj nastup od dva i pol sata odlučili su ugurati everything everywhere all at once, da se poslužimo naslovom popularnog oskarovca. Sve je počelo puštanjem s razglasa pjesme “Radio Isus”, slijedio je program na videozidu dok je bend navalio na pozornicu popraćen vojskom plesačica i suradnicom Jovankom Broz Titutkom… Ravnododna /Jutarnji

 

 

JK Rowling je oduševljena nastupom LET 3 i počinje pisati fantastičnu trilogiju “Mrle i njegovi hologramski teleportacijski letovi”

Anđelo Jurkas: Iznad ili ispod crte ŠČ manije – post festum Eurosonga

🇭🇷 Croatia | Let 3 - Mama ŠČ! (First Semi-Final)

Ono što ostaju kao fakti mimo dojmova je sljedeće:

  • Nijedan domaći Dora/Eurosong pobjednik/izvođač dosad nije ni upola uložio PR i medijskog truda kao LET3, i koliko god nerealno bilo, oni ispadaju veći Hrvatine i Hrvatice nego ovi barjaktari koji čuče pod U i predstavljaju zemlju kvalitetnije po tome koliko su uložili u to.
  • Nijedan domaći Dora pobjednik/izvođač dosad nije ni upola digao interes Eurosong javnosti – štogod mislili o tome. Ej BBC, NME, etc. pišu/pričaju o Let 3 kao interesantnom audio vizualnom spektaklu, spominju Prlju u kontekstu Freddieja Mercuryja prepisujući naše glazbene recke koje su prve pustile glas o “Bohemian Rhaspody” điru “Mame ŠČ”. Određuju se prema njima voljeli ih ne voljeli, ali ih nitko ne može podcijeniti.
  • Voljeli ne voljeli njihov (f)art, ni jedan izvođač nije imao toliko osmišljen vizualni i scenski koncept nastup/performans, spomene li itko krila na onom dečecu koje je cijukao u visokim registrima prije par godina ili Žakovo troglasje iz istog trbuha slijedi gađanje prvim oštrim predmetom u blizini.
  • Ni o jednom domaćem predstavniku nije se diglo toliko medijske frke i polariziranih mišljenja kao o njima, ni o jednom domaćem predstavniku nije se toliko dugo pisalo/pričalo od trena domaćeg izbora do trena nastupa u finalu.
  • Ni jednog domaćeg predstavnika na Dori/Eurosongu nije više bolio turac kao njih 5-oricu za Eurosong itself, ali to nisu koristili kao ispriku da kad su već tamo ne odigraju najprofesionalnije uloge do zadnjeg kraja. Mixer

https://www.youtube.com/watch?v=hGuGfdEJ5Pw

Skupa, ali potencijalno unosna igra

Litvan: Let 3 nije mogao pobijediti u euroblatu, ali ‘Mama ŠČ!‘ može biti odličan izvozni proizvod

Globalna je nepravda pregolema. U društvu jednakih uvijek postoje jednakiji. To vrijedi i za Ujedinjene narode, gdje bilo koja od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti može blokirati bilo koju odluku. Slična kalimerovska ‘prava pravcata nepravda‘ caruje i na ‘Eurosongu‘, gdje predstavnici pet povlaštenih država ulaze izravno u finale. Let 3 zapravo je iznimka jer se uopće uspio plasirati u finale. Naime, ako se ideš hrvati u blatnom bazenu, iz njega ne možeš izaći čist. Ako ulaziš u arenu s lobijima, možeš uspjeti samo ako lobiraš bolje od drugih. Međutim, za takve aranžmane trebalo je više i ranije lobirati pa bi se poslije manje plakalo. Riječka grupa pred najvećim je poslovnim izazovom, kojeg je svjestan svaki imalo ambiciozniji poduzetnik s konkurentnim proizvodom: ostati doma ili ‘ići van‘. Izvoz je svakako rizičniji. Goran Litvan za Lider.

E sad mi je Mama ŠČ još draža: "Onaj mali psihopat, mali podli psihopat..."

Zvonimir Hodak uspio naći vezu između Leta 3 i logora u Bučju

NAPOKON SMO DOČEKALI: Pogledajte službeni spot za 'Mamu ŠČ', eurovizijsku pjesmu Leta 3 | Riportal

Ne znate koja veza između logora u selu Bučje u kojem su srpski pobunjenici zatočili mnoge Hrvate u Domovinskom ratu i Leta 3? Ne brinite. Ima tko zna. Čovjek nekada poznat kao odvjetnik sve je objasnio u svom najnovijem huškačkom kolumnističkom uratku. Bučje je nedaleko Šeovice gdje su nekada najbrojniji bili Prodanovići. A to je prezime Prlje iz riječkog benda. Još vam nije jasno? Možda ste ipak samo – normalni. Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=hGuGfdEJ5Pw

 

 

Malo stariji tekst, ali sjajan

Andrea Andrassy: Zamislite da Hrvatska pobijedi na Eurosongu i bude domaćin sljedeće godine. Oh, neee!

KLEČAVCI / Crkva ne podržava klečavce? Evo što im je poručio biskup Božo Radoš! - Šibenik News - Šibenik, obala, Hrvatska

Prava za organizaciju bi prvo vjerojatno dobila novootvorena firma s jedinim zaposlenim koja je do jučer bila registrirana kao cvjećarna – bez natječaja, naravno, ne pitajte gluposti. Odluka bi se poništila tek nakon što bi netko iz medija pitao zašto nečiji kum koji se bavi hortenzijama radi Eurosong. Od prateće infrastrukture iz paketa dobrodošlice za strane izvođače u ponudi bi bile i sljedeće nezavisno organizirane opcije:

  • Svečana molitva na Trgu bana Jelačića, s ciljem maksimiziranja čednosti modnog izričaja nastupajućih, a poglavito žena koje izazivaju golotinjom
  • Formiranje posebne komisije za prijavljivanje trans izvođača, za čijeg ćete predsjednika opet bezobrazno predložit Pernara a ja ću vam opet reć da niste u redu –
  • Grupa boraca protiv izvođača “pedera” koji će svakog tko je “bolesnik” pokušat izliječit šakama (eto vidite zašto je dobro da parkiraju blizu bolnice)
  • Zajednica gospođa s transparentima na kojima piše “mogli su radije novce za Eurosong dat potrebitima”
  • Spontana organizacija ljudi koji će policiji prijavit tamnopute izvođače, predvođene onom gospođom koja je zvala policiju kad je vidjela zaposlenike Rimca ispred “svog” dućana u Svetoj Nedelji.

Što ćemo s onim razglednicama koje se prikazuju prije svakog izvođača? Moj prijedlog je da se na njima vrte najljepši kadrovi zemlje iz koje dolaze, ali da je preko njih voiceover gospođe Vlaste koja govori “Bezveze, Hrvatska je ljepša” i “Ako vam je tako lijepo u vašoj zemlji, vratite se odaklen ste došli” Ako produkcija dopusti, uz razglednice može biti priložen i live feed s Facebooka, tako da svaki Ante može pitat: “Ko je ova nikad čuo” kad vidi neku ovu za koju nikad nije čuo. U green roomu može – zapravo MORA – bit Kolinda koja će grlit svakog nakon nastupa, a ako ne može ona, onda Ivana Knoll, obavezno. Andrea Andrassy

Let 3 pobijedio na Dori, s pjesmom 'Mama ŠČ!' idu na Eurosong | 24sata

 

 

Što bi o njima sad rekla Ksenija Urličić?

Let 3 otkrio pet najdražih pjesama u povijesti Eurovizije

Let 3 odgovorio Kseniji Urličić | Celebrity

Na službenom TikTok profilu Eurosonga objavljen je video u kojem su članovi Leta 3, Prlja i Mrle, izdvojili top pet najboljih pjesama prema njihovom izboru u povijesti ovoga natjecanja.

  1. Rock Me, Riva (Jugoslavija, 1989.) – Doveli su Eurosong u Hrvatsku, u Zagreb. To je bilo nešto nevjerojatno za Hrvate. Svi smo bili iznenađeni i ponosni.
  2. In Corpore Sano, Konstrakta (Srbija, 2022.) – Najbolja pjesma i najbolji nastup prošle godine. Vrlo pametna, vrlo zarazna pjesma. Izvedba je bila jednostavna, a opet tako impresivna. Savršeno
  3. Waterloo, ABBA (Švedska, 1974.) – Kad sam bio dijete, gledao sam finale Eurosonga te godine i bio sam šokiran s ta dva muškarca i te dvije žene odjevene u srebrnu odjeću u štiklama.
  4. Apres Toi, Ricky Landers (Luxemburg, 1972.) – Znam da je Ricky iz Grčke. Ona je prekrasna žena. Bila je poput Oprah dive. Predobra pjevačica, divan outfit. Imala je sjajan nastup.
  5. Julie, Daniel Popović (Jugoslavija, 1983.) – Prekrasna i jako, jako popularna pjesma. Net

https://www.tiktok.com/@eurovision/video/7227491399187402010