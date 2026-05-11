Soudtrack za autocestu

The Black Keys – Peaches!: Podsjetnik kako je blues nekad zvučao
Posljednjih godina The Black Keys su počeli štancati albume koji su svakojake kvalitete… Ima tu solidnih, ali ima i teško slušljivih, pa uopće ne treba čuditi da je njihova zvijezda krenula silaznom putanjom, zbog čega smo ih mogli čitati u ‘žutoj kronici’ kako otkazuju sve živo, od turneja do menadžmenta koji ih je do tad vodio. Razlozi za takvo stanje su jasno poznati jer već predugo nisu isporučili nikakav hit, a s novim albumom je sigurno da će se taj post produžiti. Album je najavljen kao povratak njihovim korijenima, ali daleko je to on najranijih albuma benda. Ovo je baš jedan album u kojem blues jam u prvom planu, te niti nema namjeru imalo iskočiti iz tog. Sve vrline i mane s albuma “Delta Kream” bi mogao ponoviti i ovdje jer ovo je nastavak te priče, kaže Siniša Miklaužić za Muziku.