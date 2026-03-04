Robbie Williams - Britpop: Album kakav je htio snimiti odmah nakon što je izašao iz Take That!, no pitanje je kako bi ga tada primili - Monitor.hr
Danas (07:00)

Coolerski, ali bez hita

Robbie Williams – Britpop: Album kakav je htio snimiti odmah nakon što je izašao iz Take That!, no pitanje je kako bi ga tada primili

Novih jedanaest pjesama predstavlja posvetu glazbi njegove mladosti, ali ne onoj kakvu je sam izvodio, već sastavima koji su ga tih dana nerijetko doživljavali i kao sprdnju. Ovdje se miješa nasljeđe originalne britanske invazije, glam i pub rocka s himničnim refrenima i indiejem inficiranim gitarama najznačajnijih imena scene po kojoj album nosi naziv, uz nešto moderniju produkciju protkanu posljednjih godina aktualnim electro-popom i povremenim orkestracijama. “Ovo je album kakav sam htio napraviti nakon raspada Take Thata“, izjavio je Williams najavljujući “Britpop“. Drago mi je da mu se želja konačno ispunila, no veliko je pitanje kako bi izgledala njegova karijera i bi li dosegnuo istu razinu popularnosti da je ovaj materijal zaista izašao 1997. godine, kaže Vedran Harča za Ravno do dna


Slične vijesti

23.02. (18:00)

Malo zamračeniji plesni podij

Sara Renar ‘Nježne riječi’: Ne budite ljudožderi, volite se

U društvu vrsnih glazbenih kolega Dimitrija Simovića, Igora Pavlice, Marka Lucijana Hraščanca, Jana Kinčla, Samuela Marlona Mahoneya, Luke Toševa i Hrvoja Štefanića zagrebačka glazbenica očarava na novom albumu, kaže Zoran Stajčić zaRavno do dna: Sve je na mjestu. Produkcija je taktilna poput pjesme. Ništa ne smeta, ništa nije teško, ni teško razumljivo. A opet nije banala šećerlema za udvaranje publici. Zavodi, time i vodi igru jer ne prestaje uvlačiti u neobičnost. No ne uvlači odmah u katarzu. Onomatopejski glas neke egzotične ptice zatvori prvo poglavlje i najavljuje novo.

06.12.2025. (14:00)

Grč u vašem tijelu

Grč – Sloboda narodu: Album koji ne traži milost niti bi vam je dao

Ovih sedam pjesama predstavljale su labuđi pjev prve i najbolje postave grupe, kao i svojevrsni oproštaj od post-punka jer su se njihov zvuk i aranžmani narednih godina i desetljeća sve više približavali tamnijim sferama metala. Ostatak, istini za volju, dosta skromne diskografije kvalitetom nije previše zaostajao za prvijencem, pri čemu su uvijek ostali beskompromisni, pjevajući i urlajući o svemu onome od čega većina nas okreće glavu u očajničkoj nadi da će nestati. Vedran Harča o ikonskom riječkom bendu, za Ravno do dna

29.11.2025. (12:00)

Onaj mali psihopat!

Novi album Leta 3: Album bez hita,ali produkcijski i glazbeno vrhunski

Odmah treba reći da su letovci u slučaju ovog albuma odbacili mogućnost složenije društvene kritike (a znali su ranije biti u tome dobri) te se, bježeći iz dosade i zatupljujuće svakodnevice, okrenuli svijetu hedonizma, ponajprije opijata, seksa i malo tu i tamo glazbice… Majstorsko poigravanje kičom, nosens poezija s puno smisla, igre riječima i stvaranje novih riječi, lepršava otkvačenost, cinizam i ironija, psovka i provokacija eksplodiraju doslovce u svakoj pjesmi. Novi list, Forum

28.11.2025. (17:00)

Čovjek ima 92 godine i dalje radi što voli

Willie Nelson odaje počast Haggardu, fanovi skeptični: ‘To nije naš Willie’

Willie Nelson sada nakon sve više rastućega niza albuma kojima odaje počast svojim kantautorskim kolegama, bilo živima ili pokojnima, odlučio je da je sad na red došao njegov stari prijatelj Merle. U ovoj kolekciji od 11 Haggardovih obrada ima i odličnih izvedbi na kakve smo od Nelsona naučeni, a ima i nekih pjesama koje djeluju kao promašeni ziceri, pa se tako čini da Willie ne unosi dovoljno žara u čitanje klasičnih točaka Merleove pjesmarice. Možda će mi netko ovdje pokušati skrenuti pozornost na činjenicu da za nedostatak elana prigovaram čovjeku koji ima 92 godine, ali takvima ću odmah uzvratiti da je još lani Nelson snimio jedan od svojih najboljih albuma sa “The Border”, a i ove godine je već isporučio živahniju ploču s “Oh What a Beautiful World”. Sve to upućuje mi da za slabiji dojam koji “Workin’ Man” ostavlja u odnosu na spomenuta recentna Nelsonova izdanja zapravo okrivim izostanak Williejevog dugogodišnjeg suradnika Buddyja Cannona u fotelji producenta. Ivan Laić za Ravno do dna

28.11.2025. (13:00)

Cikica i prijatelji

Let 3 ima novi album – RKTRD NDRD: Povratak nekadašnjem zvuku, ali s još luđim tekstovima

Teško je vjerovati da toliko starom i iskusnom bendu jedna pjesma može toliko promijeniti smjer, odnosno, da postanu opet bend koji ne živi isključivo od stare slave. Pred dvije godine objavili su u principu vrlo besmisleni albumŠČ!“ u kojem je taj hit potrošen s nizom obrada samih sebe gdje većina njih stvarno nije imala smisla jer su bile za par koplja slabije od originala. Na svu sreću, sad sve to možemo zaboraviti, okrenuti novi list jer je Let 3 konačno objavio album koji ima smisla slušati, a samim time i uživati u njemu. Muzika

05.11.2025. (12:00)

Šaroliko - svačije a njihovo

Mimika Orchestra – Medzotermina: Paleta identiteta

U glazbenom smislu taj orkestar je s novim albumom „Medzotermina“ opet u svom zenitu kao što je bio i s prethodnim „Altur Mur“ albumom, uz sve sniman je uživo u Lisinskom, a zvuči kao da je minuciozno studijski slagan. Koliko se ne uklapa u ništa slično na sceni, toliko pak prati unutrašnju nit razvoja same Mimike u kojoj kao da je Murtić neki glazbeni pandan J.R.R. Tolkienu kao kreator fantastičnih izmišljenih svjetova, njegovih likova i krajolika. To je završni dio trilogije koju čine albumiDivinities of the Earth and the Waters’ i ‘Altur Mur’. Ravno do dna

01.11.2025. (09:00)

Kada demo u spavaćoj sobi vrijedi više od produkcijskog budžeta

Bruce Springsteen – Nebraska ’82: Expanded Edition: Perfekcija nesavršenstva

Ivan Laić za Ravno do dna reagira na recenziju u poznatim svjetskim novinama u kojoj je autor reizdanju dao izrazito nisku ocjenu ističući u naslovu da snimke tzv. “električne Nebraske”, dugogodišnjeg svetog grala među Springsteenovim kompletistima, nisu “dostojne hajpa” koji ih je pratio. Naime, svatko tko poznaje priču o Bruceovoj karijeri ili je pogledao njegovu novu ekraniziranu biografiju u režiji Scotta Coopera ili pročitao istoimenu knjigu “Deliver Me from Nowhere” Warrena Zanesa na kojoj je film temeljen, zna da je cijela poanta tog istog kultnog akustičnog lo-fi klasika iz 1982. njegovo objavljivanje u demo verziji koju je The Boss snimio sam u spavaćoj sobi u Colt’s Necku u New Jerseyju i kako su svi ostali pokušaji da ponovno oživi te pjesme bili neuspješni jer nikako nisu mogli dozvati onu magiju koja je stvorena na info trakama.

Svi koji su znali da postoji bendovska verzija “Nebraske” (a taj popis do nedavno nije uključivao ni samog Springsteena, koji je potpuno zaboravio da se to snimanje ikada dogodilo) znali su da je ideja odbačena, jer te verzije nisu bile bolje od originala. Zato je pričanje o njima kao nečemu nahajpanom zbog njihove kvalitete potpuno pogrešno navesti kao svrhu njihovog objavljivanja. Privlačnost ovih snimaka bitna je opsesivnim fanovima kako bi stvorili sliku o tome što je moglo biti da su karte odigrane drugačije.

29.10.2025. (20:00)

Za pročišćenje kroz glazbu

Dragaš: “Birthing” je proces duhovnog pročišćenja kroz mantrično ponavljanje obrazaca, pri čemu (glazbena) katarza Michaela Gire zvuči poput rađanja novih svjetova

Birthing” je nevjerojatan album koji je Gira sa Swansima snimao u Berlinu, tjerajući sebe do maksimuma ili preko tog ruba zhvalajujući obilnim količinama kofeina i nikotina. Sve ne bi li dosegnuo šamanizam, mantričnost, hipnotičnost i svojevrstan zen do kojeg ne dolazi kroz tišinu nego, posve suprotno, kroz buku kakvom Swansi “melju” publiku na koncertima. Stilski, “Birthing” je album koji je i noise-rock zbog bučnosti i post-rock jer nitko ovako ne bi svirao rock kakav smo poznavali prije Swansa, a prog-rock jer formatom podsjeća na albume tog žanra iz 70-ih, ali i masivan komad eksperimentalne glazbe, pa i free jazza, barem po konstrukciji pojedinih kompozicija. No, važnije od toga u koje pretince spada “Birhting” svojevrsno je katarzično iskustvo koje slušatelj doživljava pri susretu s tim skladbama. Aleksandar Dragaš za Jutarnji pred subotnji koncert u Zagrebu.

28.10.2025. (14:00)

Više klupski, malo manje hitoidno

Tame Impala – Deadbeat: Zbogom indie rokeri i hvala na pažnji

Stariji fanovi Tame Impale uvijek će tražiti novi „Lonerism“. Treba ih razumjeti. U toj fantastičnoj suradnji genijalnog australskog autora Kevina Parkera i genijalnog američkog producenta Davea Fridmanna 2012. godine nastao je jedan od najboljih i najvažnijih indie rock albuma ranog 21. stoljeća. S druge strane mlađi pratitelji Tame Impale najprije će tražiti mega hitove poput „The Less I Know the Better“, koji samo na Spotifyu broji preko 2 milijarde streamova. Treba i njih razumjeti. Na 12 novih traka gotovo da nema takvog materijala, pa je donekle razumljivo zbog čega se u prvim reakcijama na „Deadbeatiz tabora publike i kritike javljaju neki nezadovoljni, razočarani i zbunjeni glasovi – kažu na Ravno do dna gdje imaju vrlo pozitivno mišljenje. Na Muzici baš i nemaju.

24.10.2025. (20:00)

Kanye Swift

Rafaneli: Nitko nije tako uspješno utjelovio suvremenu opsesiju sobom kao Taylor Swift

Novi, dvanaesti album Taylor Swift “The Life of a Showgirl” postavio je rekord s 2,7 milijuna primjeraka (od toga čak 1,2 milijuna vinila) prodanih u SAD-u na dan izlaska. Kontinuirana je to potvrda najveće pop karijere u 21. stoljeću. Međutim, ovo je izdanje prvi pravi nagovještaj da je njen dugogodišnji medeni mjesec s kritičarima, ali jednim dijelom obožavatelja napokon došao kraju. Tim je zanimljivije što podijeljeni kritičarski dojam, unatoč ogromnom početnom komercijalnom uspjehu, prati i onaj dijela razočarane publike. Krivac za to je ponajprije sama Swift, koja je od 2020. objavila čak pet novih i četiri nanovo snimljena albuma, čime je uz spomenutu turneju zasitila tržište. Zapravo je nevjerojatno koliko Swift iz albuma u album podsjeća na jednog od svojih arhetipskih neprijatelja, Kanyea Westa. Oboje su se u startu pozicionirali kao autsajderi protiv kojih je ostatak svijeta. Rastom popularnosti i hvalospjeva, ego je narastao, ali u njihovom glavama ostala je pozicija žrtve. Karlo Rafaneli za Novosti.