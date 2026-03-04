Coolerski, ali bez hita
Robbie Williams – Britpop: Album kakav je htio snimiti odmah nakon što je izašao iz Take That!, no pitanje je kako bi ga tada primili
Novih jedanaest pjesama predstavlja posvetu glazbi njegove mladosti, ali ne onoj kakvu je sam izvodio, već sastavima koji su ga tih dana nerijetko doživljavali i kao sprdnju. Ovdje se miješa nasljeđe originalne britanske invazije, glam i pub rocka s himničnim refrenima i indiejem inficiranim gitarama najznačajnijih imena scene po kojoj album nosi naziv, uz nešto moderniju produkciju protkanu posljednjih godina aktualnim electro-popom i povremenim orkestracijama. “Ovo je album kakav sam htio napraviti nakon raspada Take Thata“, izjavio je Williams najavljujući “Britpop“. Drago mi je da mu se želja konačno ispunila, no veliko je pitanje kako bi izgledala njegova karijera i bi li dosegnuo istu razinu popularnosti da je ovaj materijal zaista izašao 1997. godine, kaže Vedran Harča za Ravno do dna