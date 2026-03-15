Teflon dron
Dronovi mogu letjeti i po ružnom vremenu zahvaljujući premazu od fluoriranih ugljičnih nanocjevčica
Kapljice vode koje se smrzavaju na krilima ili elisama mogu ozbiljno ugroziti letjelice. Dok se zrakoplovi od leda štite različitim sustavima, dronovi su posebno osjetljivi na zaleđivanje u magli i na temperaturama ispod ništice. Američki znanstvenici razvili su rješenje: premaz od fluoriranih ugljičnih nanocjevčica u epoksidnoj smoli koji je superhidrofoban i provodi električnu struju. Uz tanke bakrene elektrode i malu električnu snagu, premaz zagrijava elise i sprječava stvaranje leda. Ispitivanja su pokazala da takva zaštita omogućuje stabilan let dronova čak i u vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima. Bug