Mršav trbuh, masna jetra – izbor je tvoj
Dugotrajna ketogena dijeta može narušiti zdravlje unatoč gubitku kilograma
Nova studija na miševima pokazuje da dugotrajna ketogena dijeta, iako učinkovita za brzi gubitak kilograma i kratkoročno poboljšanje energije, može dovesti do ozbiljnih problema: glukozne intolerancije, masne jetre i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Iako rezultati nisu u potpunosti prenosivi na ljude, uklapaju se u postojeća istraživanja o porastu LDL kolesterola kod dugotrajnog provođenja keto prehrane. Zaključak: keto je možda koristan kao kratkoročna strategija, ali dugoročno nosi rizike i zahtijeva medicinski nadzor. Igor Berecki za Bug