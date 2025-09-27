Mršav trbuh, masna jetra – izbor je tvoj

“Život na vagi”, RTL-ov show u kojem se kandidati trude u jedinici vremena istopiti što više kilograma, a jučer je natjecatelj Alen izgubio čak 70 kilograma, najviše od svih sezona dosad! Je li to moguće u samo dva mjeseca? Očito jest, ali stručnjaci smatraju da je “tako veliki gubitak kilograma u kratkom vremenskom razdoblju neprihvatljiv i sigurno nije zdrav”, kako kaže dr. Duška Glavaš za Slobodnu Dalmaciju. Može prouzročiti poremećaj hormonalnog sustava, kao i niz neuroloških problema, te opasne srčane aritmije. Na koncu, moguć je i smrtni ishod.