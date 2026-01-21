Jedeš malo - skidaš salo. Mjeriš što ti je ostalo
Zašto dijete ne djeluju i što zapravo pomaže kod mršavljenja
Iako su dijete svake godine hit među novogodišnjim odlukama, istraživanja pokazuju da dugoročno uglavnom ne funkcioniraju. Analiza 121 studije potvrđuje da većina dijeta vodi do jo-jo efekta. Razlozi su društvene navike, biološki mehanizmi poput leptinske rezistencije i prehrambeno okruženje prepuno visoko prerađene hrane. Stručnjaci savjetuju manje alkohola i šećera, više povrća, izbjegavanje industrijske hrane te jedenje samo kada ste stvarno gladni. Nova rješenja nude personalizirana terapija i lijekovi, ali bez čarobnog prečaca. DW