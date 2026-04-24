Kad te otac uda za krivog, a ti postaneš turistička atrakcija

Kako je malo skijalište došlo na ski kartu Hrvatske i u trenu postalo omiljeno zimsko izletište o kojem se priča? ‘Nije nam presudno to što se ne plaća ulaz na skijalište Vučići, a i čaj i kuhano vino su gratis, ali u današnje vrijeme i to dobro zvuči’, kaže Antonio iz Čakovca i dodaje da su ovdje stigli jer se nigdje u Hrvatskoj nije moglo skijati. Čak ni Sljeme, ni Platak još nisu radili, a Vučići su već naveliko radili, čak je krenulo i noćno skijanje. Sat i pol provedenih na biciklu uz temperaturu od šest stupnjeva Celzija i puno sunca te prijeđenih dvadeset kilometara bilo je i više nego taman uz još malo pedaliranja uz Dobru, Sabljake i drugo obližnje ogulinsko jezero Bukovnik te alpsko bijele prizore. Zatim valja požuriti u Vučić selo na skijalište. Tportal