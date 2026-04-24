Kad te otac uda za krivog, a ti postaneš turistička atrakcija
Đulin ponor: Spoj tragične legende i najdužeg špiljskog sustava u Hrvatskoj
Ogulin, smješten podno Kleka, grad je bajki i dom najduže hrvatske ponornice Dobre. Njegova najznačajnija atrakcija je Đulin ponor, smješten u samom centru grada, gdje rijeka nestaje u 40 metara dubokom kanjonu. Ponor je dio sustava Đula – Medvedica, najdužeg špiljskog objekta u Hrvatskoj (preko 15 km). Naziv nosi po legendarnoj djevojci koja se u 16. stoljeću zbog nesretne ljubavi bacila u dubinu. Uz prirodne fenomene, posjetitelji mogu istražiti frankopanski kaštel i “Ivaninu kuću bajke”, posvećenu slavnoj Ivani Brlić-Mažuranić. Pun kufer… više fotki ulaska u špilju prije nekoliko godina objavili su na Ogulinskom portalu.