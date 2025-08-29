Kad pick-up postane trojanski konj
EU i SAD dogovorili trgovinu autima bez granica, stručnjaci upozoravaju na rizike
EU i SAD dogovorili su međusobno priznavanje automobilskih standarda, čime bi vozila mogla prelaziti Atlantik bez dodatne homologacije. SAD smanjuje carinu na europske aute na 15 %, no kritičari upozoravaju da bi dogovor ugrozio sigurnost i okolišne standarde EU-a. Organizacije poput ETSC-a i T&E-a upozoravaju na porast nesreća, CO₂ emisija i opasnost od masovnog uvoza američkih pick-upova i SUV-ova, koje nazivaju prijetnjom sigurnosti pješaka i biciklista. Sporazum još mora odobriti Europski parlament i vlade članica. Revija HAK