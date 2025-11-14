Europa 2025: Ogromne razlike u cijenama struje i plina između zemalja - Monitor.hr
Danas (11:00)

Negdje košta kao suho zlato, a negdje kao burek

Europa 2025: Ogromne razlike u cijenama struje i plina između zemalja

Eurostatovi podaci pokazuju veliki raskorak u cijenama električne energije i plina u Europi 2025. Struja za kućanstva najjeftinija je u Turskoj (6,2 €/100 kWh), a najskuplja u Njemačkoj (38,4 €). Hrvatska je ispod europskog prosjeka, ali će zbog ukidanja subvencija uskoro poskupjeti. Nakon prilagodbe kupovnoj moći razlike se smanjuju, no Češka, Poljska i Italija ostaju među najskupljima. Kod plina prednjači Švedska, dok su Mađarska, Hrvatska i Rumunjska najjeftinije. Neka tržišta bilježe snažne skokove, posebno Turska i Sjeverna Makedonija. tportal


