Negdje košta kao suho zlato, a negdje kao burek

Cijena plina ovog utorka (10.1.) bila je oko 71 euro po megavatsatu, otrpilike kao i početkom studenog 2021. Štoviše, stručnjaci na robnim burzama ne očekuju opet nekakvu eksploziju, “makar to ne znači da je energetska kriza završena”, dodaje Toby Copson iz brokerske kuće Trident LNG. Razlog je jednostavan. Zima je izuzetno blaga, a i Kina je previše zaokupljena koronom da bi joj trebale znatnije količine plina sa svjetskog tržišta. Ali Adi Ismirovic s Oxford Institute for Energy Studies upozorava: 2022. je na EU tržište iz Rusije stiglo 60 milijardi kubičnih metara plina. To je doduše tek polovica od onoga što je ugovorima bilo obavezno isporučiti, ali ove godine će iz Rusije stići znatno manje plina. Isto tako, gotovo sve države su se dobro pripremile za ovu zimu i spremišta su već u studenom bila puna kao nikad do sad – europski prosjek početkom prosinca je bio 92% popunjenosti. Deutsche Welle