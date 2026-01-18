Pod morem još dijelimo adresu

Veliki potres koji je prošlog tjedna zatresao Nepal, upozorio je kako su kontinenti i dalje u procesu formiranja novog superkontinenta – Amazije, a još se uvijek raspravlja gdje će se formirati. Dok su pojedini znanstvenici smatrali da bi se novi kontinent smjestio oko Afrike, prema studiji provedenoj na Sveučilištu Yale, točka sastajanja bit će Sjeverni pol. Sjeverna i Južna Amerika ‘stisnut’ će se zajedno, a Karipsko more i Arktički ocean će nestati, dok će se Azija spojiti s Amerikom, zaključeno je u najnovijoj studiji. Promjene će biti vidljive tek za 50 milijuna do 200 milijuna godina. Dnevnik.hr