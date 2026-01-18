Europa i Sjeverna Amerika možda se još nisu potpuno razdvojile, ako gledamo tektonske ploče - Monitor.hr
Pod morem još dijelimo adresu

Europa i Sjeverna Amerika možda se još nisu potpuno razdvojile, ako gledamo tektonske ploče

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Gondwana Research sugerira da razdvajanje euroazijske i sjevernoameričke tektonske ploče u sjevernom Atlantiku još nije u potpunosti dovršeno. Znanstvenici tvrde da područja oko Islanda i Davisova prolaza sadrže ostatke rastegnute kontinentalne kore, a ne samo oceansku i vulkansku, što upućuje na „zaglavljeno“ razdvajanje kontinenata. Ako se potvrdi, ovo otkriće moglo bi promijeniti način na koji se definiraju kontinentalne granice te poboljšati modele tektonskih gibanja, seizmičkog rizika i geoloških resursa. Index


