Danas (23:00)

Kad kvadrat postane skuplji od živaca - a ni živci nisu baš jeftini

Europa u stambenoj stisci: Zeleni guraju dostupnije stanovanje, Hrvatska uvodi nova pravila

Europska zelena stranka upozorava na rastuću stambenu krizu u EU, tražeći više priuštivog stanovanja i jednostavniji pristup europskim fondovima za gradove. Hrvatski eurozastupnik Gordan Bosanac ističe važnost energetske obnove, prenamjene praznih stanova i direktnog financiranja lokalnih vlasti. U Hrvatskoj je predstavljen Zakon o priuštivom stanovanju koji definira trošak stanovanja do 30% prihoda, uvodi neprofitne zadruge i ograničava prodaju takvih stanova na 35 godina – što neki smatraju prekrutim jer se životne okolnosti mijenjaju. Lokalne vlasti, poput Zagreba, već grade nove priuštive stanove. Poslovni


Slične vijesti

Četvrtak (19:00)

Poštena pogodba

Novi Zakon o priuštivom stanovanju mijenja POS i uvodi stroga pravila kupnje i najma

Novi Zakon o priuštivom stanovanju ukida POS i uvodi modele kupnje i najma koji ne smiju premašiti 30% prihoda kućanstva. Stanovi kupljeni po povlaštenoj cijeni neće se moći prodati ni iznajmiti 35 godina, osim u iznimnim slučajevima. Potpore su namijenjene mlađima od 45 godina i drugim ciljanim skupinama bez adekvatne nekretnine. APN preuzima centralnu ulogu u gradnji i upravljanju, a lokalne jedinice osiguravaju zemljište i planiranje. Uvodi se model neprofitnih zadruga te aktivacija praznih stanova kako bi se povećala dostupnost priuštivog najma. Index

22.11. (11:00)

Kad ti je parcela uska, ali printer širokogrudan

Mikro parcele, makro rješenje: Luksemburg printa kuće za mlade

U luksemburškoj općini Niederanven dovršena je prva 3D-printana kuća namijenjena mladima koji si teško mogu priuštiti stanovanje. Projekt Tiny House Lux, dizajniran od ODA Architects, koristi zapuštene, uske i nepravilne parcele koje tradicionalna gradnja ne može iskoristiti. Coral Construction Technologies printao je kuću sloj po sloj standardnim betonom, pri čemu su tehnički elementi integrirani već tijekom printanja. Na parceli širokoj 3,5 metara dobiveno je 47 m² funkcionalnog prostora. Zidovi su isprintani u tjedan dana, a cijela kuća završena u četiri, uz montažne i demontažne temelje za buduću fleksibilnost. Haus

16.11. (23:00)

Država: ‘Imate li praznih stanova? Mi bismo ih malo posudili.’

Program priuštivog najma aktivira prazne stanove u Hrvatskoj

Vlada je usvojila Program priuštivog najma kojim želi aktivirati dio od oko 600 tisuća praznih stanova u Hrvatskoj. Stanovi u državnom i privatnom vlasništvu iznajmljivat će se građanima koji ne mogu riješiti stambeno pitanje na tržištu, pri čemu vlasnici unaprijed dobivaju većinu naknade. Do 2030. planira se uključiti oko 9000 stanova. Najmoprimci će najam plaćati prema svojim prihodima – najviše 30 % kućnog neto dohotka, uključujući režije. Prednost imaju mlađi ljudi, obitelji s djecom, osobe nižih prihoda i osobe s invaliditetom. HRT, Danica

29.09. (18:00)

Home sweet home

Hrvatska prva u EU ima Nacionalni plan priuštivog stanovanja. Osigurano 2 milijarde eura

Nacionalni plan stambene politike fokusira se na tri ključna cilja: priuštivo stanovanje, održivo stanovanje te optimalno korištenje prostora u funkciji stanovanja. Ukupno je za razdoblje do 2030. godine osigurano 2,02 milijarde eura za te namjene. Planirana je gradnja 8000 novih stambenih jedinica kroz programe POS-a, uz obnovu 2000 stambenih jedinica u potpomognutim područjima te aktivacija 9000 stambenih jedinica u privatnom vlasništvu. Poslovni

20.09. (20:00)

Država vraća, ali ne izrađuje ormare

Mladi navalili na povrat PDV-a i poreza: već 688 odobrenih zahtjeva

Tri mjeseca od uvođenja mjera za priuštivo stanovanje, APN je zaprimio 1604 zahtjeva, a odobrio 688 – 289 za novogradnju i PDV, 399 za staru gradnju i porez. Najmlađi podnositelj ima 19, najstariji 44 godine, a prosjek je 32. Prosječna nekretnina ima 66 m², cijena 2285 €/m², s ekstremima od 186 do 5013 eura. Najviše odobrenih zahtjeva otpada na Zagreb (376). Ukupna vrijednost potpora prelazi 5,6 milijuna eura, a APN već najavljuje nove projekte višestambenih zgrada diljem Hrvatske. Jutarnji

13.09. (22:00)

Kad ti zidovi skupljaju prašinu, a država skuplja najmoprimce

Program priuštivog najma: država želi aktivirati prazne stanove za podstanare

U Hrvatskoj oko 30 % stanova zjapi prazno dok su cijene najma među najvišima u regiji. Vlada zato pokreće Program priuštivog najma kojim APN preuzima prazne stanove i iznajmljuje ih ranjivim skupinama po cijeni do 30 % prihoda kućanstva. Razliku do tržišne najamnine pokriva država, a vlasnicima se jamči siguran prihod i povrat stana. Prednost imaju obitelji, samohrani roditelji, osobe s invaliditetom i deficitarna zanimanja. Kritičari upozoravaju da vlasnici možda neće pristati na niže najamnine, no program bi mogao otvoriti put ka priuštivijem stanovanju. Zgradonačelnik

11.09. (20:00)

Od štemanja do zatvora

Bačić: Bespravna gradnja postaje kazneno djelo 2026.

Od iduće godine bespravna gradnja po prvi će put biti tretirana kao kazneno djelo, uz pooštravanje mjera protiv apartmanizacije, najavio je ministar Branko Bačić. Vlada priprema Zakon o priuštivom stanovanju te razne modele olakšavanja stambenog pitanja, uključujući povrat poreza pri kupnji prve nekretnine i priuštivi najam. Procjenjuje se da je Hrvatskoj potrebno 3,5 milijardi eura za zatvaranje stambenog jaza, a u planu su i novi zakoni o najmu i graditeljskim komorama. Lider

31.08. (09:00)

Dva stana – tri problema

Hrvati među rekorderima u vlasništvu stanova

Gotovo četvrtina Europljana ima po dvije nekretnine, a Hrvatska (37%) je pri europskom vrhu, odmah iza Bugarske i Grčke. Kritičari upozoravaju da višak stanova diže cijene, smanjuje dostupnost i prazni lokalne zajednice. U Hrvatskoj pritom zjapi i 600.000 praznih stanova. Dok jedni vikendice vide kao investiciju ili budući dom u mirovini, drugi ih iznajmljuju dugoročno ili turistima. Porast rada na daljinu i platformi za kratki najam pogoršava problem, zbog čega sve više gradova, poput Barcelone, uvodi strože zabrane i poreze. tportal

25.08. (15:00)

Tek zakrpa za rupu

Vizek: Program priuštivog najma hvalevrijedan je iskorak, ali nije rješenje

Program priuštivog najma nudi veću pravnu sigurnost i transparentnije uvjete najma te smanjuje prostor za zloupotrebe. No, unatoč većoj pravnoj sigurnosti i financijskim poticajima, pitanje je koliko će se vlasnika stanova doista odvažiti uključiti u sustav. Jer pravi problem je porezna politika koja, usprkos nedavnim izmjenama, i dalje pogoduje onima koji stanove drže praznima ili ih kratkoročno iznajmljuju turistima. Dok god broj praznih stanova mjerimo u stotinama tisuća, a porezi ostaju simbolični, priuštivost stanovanja neće se bitno pomaknuti. Porez na imovinu i viši paušal na prihod od turističkog najma možda zvuče kao korak naprijed, ali u praksi oni su tek sitne korekcije, premale da bi promijenile logiku tržišta na kojem su stanovi investicijski proizvod, a ne mjesto za život. Program doduše pokazuje da država napokon razmišlja u pravom smjeru, ali ako se želi doista uhvatiti u koštac sa stambenom krizom, trebat će skupiti hrabrosti i povući puno odvažnije porezne poteze. Maruška Vizek za tportal.

19.07. (23:00)

PDV, PPN i ostale tri slova koja mogu spasiti vaš životni prostor

Kako do stana u Zagrebu uz pomoć države – i bez da prodate bubreg

Zbog rasta cijena nekretnina i strožih kredita, mladima je sve teže doći do stana. No, država nudi povrat polovice PDV-a za novogradnju ili cijelog poreza na promet nekretninama za starije stanove. Mladi do 45 godina koji prvi put kupuju nekretninu mogu dobiti i do 15.900 eura povrata, što može pokriti obavezno učešće za stambeni kredit. Najveći povrati mogući su u središnjim zagrebačkim kvartovima, dok ih na rubovima – nema. Uz malo računanja i dobar kvart, porezni povrat može biti karta za vlastiti krov nad glavom. tportal