Kad kvadrat postane skuplji od živaca - a ni živci nisu baš jeftini
Europa u stambenoj stisci: Zeleni guraju dostupnije stanovanje, Hrvatska uvodi nova pravila
Europska zelena stranka upozorava na rastuću stambenu krizu u EU, tražeći više priuštivog stanovanja i jednostavniji pristup europskim fondovima za gradove. Hrvatski eurozastupnik Gordan Bosanac ističe važnost energetske obnove, prenamjene praznih stanova i direktnog financiranja lokalnih vlasti. U Hrvatskoj je predstavljen Zakon o priuštivom stanovanju koji definira trošak stanovanja do 30% prihoda, uvodi neprofitne zadruge i ograničava prodaju takvih stanova na 35 godina – što neki smatraju prekrutim jer se životne okolnosti mijenjaju. Lokalne vlasti, poput Zagreba, već grade nove priuštive stanove. Poslovni