Šupa - tvoj novi penthouse
Iva Marčetić: 18 kvadrata nije stan za stanovanje
Predavačica na Sveučilištu u Kasselu Iva Marčetić komentira najnovije hrvatske pokušaje osiguranja priuštivog stanovanja, za koje kaže da nisu dovoljno promišljeni i dovoljno razvojni. Priča kako Berlin i Beč osiguravaju priuštivost kroz strogu regulaciju i javno vlasništvo. U Hrvatskoj se od vlasnika praznih stanova ne traži ništa jer sektor nije uređen, a država trenutno nudi “mrkvu” bez “batine”. Umjesto poreznog pritiska na nekretnine koje stoje prazne, stvara se rentijerska klasa. Marčetić izražava sumnju u to kako jedna centralna institucija poput APN-a može učinkovito upravljati stanovima u cijeloj zemlji, a tezu za život u stanu od 18 kvadrata smatra pogrešnim razumijevanjem problema. Ideje