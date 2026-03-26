Stanodavci u leru, država u dugu
Zakon o priuštivom stanovanju: Javnim novcem protiv praznih kvadrata
Hrvatska uvodi Zakon o priuštivom stanovanju kojim država (preko APN-a) planira aktivirati oko 600.000 praznih stanova. Vlasnicima koji nekretnine godinama drže neiskorištenima, država jamči isplatu tržišne najamnine i potpunu amortizaciju troškova. Kritičari, poput udruge Pravo na grad, upozoravaju da se time javni novac prelijeva privatnicima, čime se “betoniraju” visoke cijene umjesto gradnje javnog stambenog fonda. Dok stručnjaci zagovaraju progresivni porez i ispitivanje porijekla imovine (budući da se 70% stanova kupuje gotovinom), država radije preuzima sve rizike najma na sebe, nagrađujući pasivno držanje nekretnina. Faktograf