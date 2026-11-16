Tko se zadnji smije, prodaje lopatu

Nakon što je umjetna inteligencija otkrila ozbiljan sigurnosni propust u modernom PHP-u, stručnjaci se pitaju što će pronaći u desetljećima starim jezicima poput COBOL-a, Fortrana i PL/I-ja. Ti zastarjeli sustavi i dalje pokreću ključne infrastrukture – od bankomata i zrakoplovnih rezervacija do hrvatskog mirovinskog sustava. Dok zajednica za PHP brzo izda zakrpu, za stare jezike nedostaje stručnjaka jer su njihovi autori u mirovini. Budući da se AI koristi i za traženje rupa i za prevođenje starog koda, najranjiviji su sustavi u fazi modernizacije, čime su ugrožene i osnovne usluge. Ivan Podnar za Bug