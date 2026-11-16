Tko se zadnji smije, prodaje lopatu
Europski proizvođači infrastrukture potajno zarađuju na globalnoj groznici umjetne inteligencije
Dok američki tehnološki divovi troše stotine milijardi dolara na razvoj umjetne inteligencije i pretvaraju se u kapitalno zahtjevnu “tešku industriju”, pravi profit često završava u rukama dobavljača iz sjene. Njemačke i europske kompanije, od proizvođača čipova i specijaliziranih strojeva do energetskih sustava i građevinskih divova, ključna su okosnica globalnog procvata podatkovnih centara. Iako ulagači sve više strahuju od prevelikih troškova i upitnog povrata ulaganja, tradicionalna industrija pokazuje da se na tehnološkoj zlatnoj groznici najbolje živi od prodaje opreme. DW