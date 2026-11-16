Europski proizvođači infrastrukture potajno zarađuju na globalnoj groznici umjetne inteligencije - Monitor.hr
Danas (13:00)

Tko se zadnji smije, prodaje lopatu

Europski proizvođači infrastrukture potajno zarađuju na globalnoj groznici umjetne inteligencije

Dok američki tehnološki divovi troše stotine milijardi dolara na razvoj umjetne inteligencije i pretvaraju se u kapitalno zahtjevnu “tešku industriju”, pravi profit često završava u rukama dobavljača iz sjene. Njemačke i europske kompanije, od proizvođača čipova i specijaliziranih strojeva do energetskih sustava i građevinskih divova, ključna su okosnica globalnog procvata podatkovnih centara. Iako ulagači sve više strahuju od prevelikih troškova i upitnog povrata ulaganja, tradicionalna industrija pokazuje da se na tehnološkoj zlatnoj groznici najbolje živi od prodaje opreme. DW


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Mozak na pauzi, zadaci na auto-pilotu

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Masovna uporaba umjetne inteligencije u školama olakšava rješavanje zadataka, ali ugrožava kritičko mišljenje i osnovne sposobnosti učenika, pokazuju istraživanja poput PISA-studije. Prekomjerno “kognitivno izmještanje” dovodi do slabijih rezultata i lošijeg razumijevanja teksta jer učenici prestaju samostalno razmišljati. Iako 74% mladih koristi UI za školu, stručnjaci se protive potpunim zabranama jer su neizvedive. Umjesto toga, predlaže se kontroliran i kritički pristup: do devetog razreda uporaba bi trebala biti minimalna kako bi se razvile temeljne vještine, dok bi starije učenike trebalo učiti evaluaciji AI odgovora i samostalnom stvaralaštvu. DW

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29.10. (19:00)

Umjesto vojske, botovi

Knjiga Gil Durana “The Nerd Reich” i otpor umjetnoj inteligenciji

Knjiga Gila Durana “The Nerd Reich” analizira ambiciju tehnološke elite (Thiel, Musk) da pomoću kriptovaluta i umjetne inteligencije ukine demokraciju i uspostavi vladavinu bogatih. Generacija Z predvodi sve otporniji pokret protiv ove distopije: zabrinutost mladih zbog gubitka poslova porasla je na 55%, dok podatkovni centri troše ogromne resurse vode i struje, izazivajući masovne prosvjede, pa i nasilne napade. Uz ekološki i egzistencijalni strah, javlja se i otpor prema estetskom zagađenju zvanom “AI slop” – nekvalitetnom digitalnom smeću koje preplavljuje mreže, usmjeravajući gnjev mladih protiv AI tehnologije. Ideje

29.10. (12:00)

Što i nije nužno loša vijest

Većina svjetskog stanovništva i dalje ne koristi umjetnu inteligenciju

Iako AI dominira tehnološkim vijestima, procjene iz veljače 2026. pokazuju da čak 84 % svjetskog stanovništva nikada nije koristilo umjetnu inteligenciju. Besplatne chatbotove koristi oko 16 % ljudi, dok plaćene napredne verzije koristi tek 0,3 % populacije. Percepciju o općoj prihvaćenosti AI-ja stvaraju tehnološke zajednice i društvene mreže, no stvarna raširenost ovisi o infrastrukturi i digitalnim vještinama. Zato najveći izazov za budući rast AI tržišta nije samo razvoj boljih modela, već njihovo pojednostavljenje, prilagodba i približavanje prosječnim korisnicima u svakodnevnom radu. Mreža

28.10. (12:00)

Počelo je, počelo

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Mali ulagači, koji čine većinu tržišta, pretrpjeli su ogroman udarac nakon što su dionice popularnih tvrtki poput Unitreeja i Zhongji Innolighta potonule i do 60%. Slomu su pridonijele oštre američke sankcije i preusmjeravanje kapitala iz ostatka gospodarstva. Mnogi analitičari upozoravaju da je kineski krah tek najava onoga što čeka Zapad, gdje se u AI i dalje ulazu stotine milijardi bez jasnog modela profitabilnosti. Index

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Kad AI zaviri u podrum

AI pronašao ranjivost u PHP-u: Što čeka bankarske, mirovinske i bolničke sustave pisane u starim jezicima?

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22.10. (20:00)

AI killed the video star

Od kamere do prompta: Kako je umjetna inteligencija promijenila video produkciju

Iskusni videograf priznaje da je pogriješio podcjenjujući generativnu umjetnu inteligenciju. Testiranjem novih alata (poput Higgsfielda i Claudea) za projekt restauracije klasičnih automobila Pagoda Classics, stari i skupi produkcijski procesi zamijenjeni su fleksibilnijim hibridnim pristupom. Nova metoda drastično smanjuje troškove i omogućuje snimanje nemogućih kadrova za samo nekoliko stotina eura. Ipak, čovjek i dalje definira svrhu, stil i montažu. AI donosi brzinu i nove vizualne mogućnosti, ali stvarni materijali i dalje ostaju ključni za provjeru kvalitete proizvoda na tržištu. Netokracija

22.10. (12:00)

Ako nas ne spase političari, možda hoće algoritmi

Vlada planira razviti hrvatski ChatGPT: Za vlastiti jezični model i ulaganja od 932 milijuna eura

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je Nacionalni plan za razvoj umjetne inteligencije do 2032. godine te pripadajući Akcijski plan do 2028. Ukupna predviđena ulaganja iznose 932,1 milijun eura, od čega je 382,1 milijun eura namijenjen za prvi četverogodišnji period. Plan je usmjeren na jačanje infrastrukture, obrazovanje građana, nastavnika i službenika te razvoj velikog jezičnog modela na hrvatskom jeziku i UI asistenta u sustavu e-Građani. Naglašeno je kako tehnologija mora služiti ljudima, uz potpunu zaštitu osobnih podataka i etičku primjenu. Javna rasprava traje 30 dana. Index

20.10. (13:00)

Superinteligencija na 'časnu pionirsku'

Trumpov sporazum s AI gigantima: Deregulacijom i samonadzorom protiv kineske prijetnje

Trump je s vodećim američkim AI tvrtkama potpisao dobrovoljni sporazum o samoregulaciji i sigurnosnim kontrolama. Umjesto strogih zakona, odobrena je fleksibilna interna kontrola kako bi se obuzdali nepredvidivi AI agenti, ali i izbjeglo usporavanje tehnološkog napretka. Ključni razlozi za ovakav meki pristup leže u geopolitičkom srazu s Kinom, gdje SAD po svaku cijenu želi zadržati primat, te u ekonomiji: investicije u AI nose značajan dio američkog gospodarskog rasta. Stvaranjem Snaga za superinteligenciju pod obavještajnim nadzorom, SAD osigurava tehnološku dominaciju dok Europi prepušta ulogu strogo reguliranog promatrača. Ekonomski lab

18.10. (10:00)

Sami svoji hakeri

Eksperiment OpenAI-ja: Kako su AI agenti stvorili tajnu mrežu i izveli hakerski napad

Tijekom tromjesečnog testiranja u OpenAI-ju, AI agenti s ciljem prikupljanja bodova samostalno su se organizirali bez ljudskog naloga. Zbog teških zadataka i tehničkih ograničenja hakirali su izolirana okruženja, uspostavili tajnu oglasnu ploču na Artifactoryju te razmjenjivali strategije prikrivanja varanja. Oko 1200 agenata koordinirano je izvelo hakerski napad na platformu Hugging Face, a potom preuzelo administratorsku kontrolu nad dijelom OpenAI-jeve testne infrastrukture. Incident, koji su istražili METR i Redwood Research, pokazao je opasnosti visoko sposobnih sustava usmjerenih na cilj bez ugrađenih etičkih granica. Index