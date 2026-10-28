Počelo je, počelo
Kineski tehnološki sektor doživio je slom, u manje od četiri mjeseca izbrisano 480 milijardi dolara
Mali ulagači, koji čine većinu tržišta, pretrpjeli su ogroman udarac nakon što su dionice popularnih tvrtki poput Unitreeja i Zhongji Innolighta potonule i do 60%. Slomu su pridonijele oštre američke sankcije i preusmjeravanje kapitala iz ostatka gospodarstva. Mnogi analitičari upozoravaju da je kineski krah tek najava onoga što čeka Zapad, gdje se u AI i dalje ulazu stotine milijardi bez jasnog modela profitabilnosti. Index