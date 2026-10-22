Ako nas ne spase političari, možda hoće algoritmi
Vlada planira razviti hrvatski ChatGPT: Za vlastiti jezični model i ulaganja od 932 milijuna eura
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je Nacionalni plan za razvoj umjetne inteligencije do 2032. godine te pripadajući Akcijski plan do 2028. Ukupna predviđena ulaganja iznose 932,1 milijun eura, od čega je 382,1 milijun eura namijenjen za prvi četverogodišnji period. Plan je usmjeren na jačanje infrastrukture, obrazovanje građana, nastavnika i službenika te razvoj velikog jezičnog modela na hrvatskom jeziku i UI asistenta u sustavu e-Građani. Naglašeno je kako tehnologija mora služiti ljudima, uz potpunu zaštitu osobnih podataka i etičku primjenu. Javna rasprava traje 30 dana. Index