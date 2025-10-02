Explora: Nuklearna elektrana Plomin - Monitor.hr
Danas (14:00)

Hoćemo li se prije ozračiti od ugljena ili od zagorenog ćevapa?

Explora: Nuklearna elektrana Plomin

Korado i Elvis u emisiji Explora na HRT Radio Puli započinju s analizom globalnih sukoba, no brzo prelaze na intrigantne teme iz znanosti. Naglasak je na dodjeli satiričnih Ig Nobel nagrada, koje ove godine uključuju istraživanje pijanih šišmiša i efikasnosti bojanja krava poput zebri. , Korado ističe da je roštiljanje opasnije od pečenja zbog stvaranja štetnih molekula pri visokim temperaturama.Rasprava se vodi o mogućoj budućoj izgradnji nuklearke Plomin, pri čemu Korado iznosi podatak da je stara termoelektrana Plomin bila tisuće puta opasnija zbog radioaktivnosti pepela i nanočestica, te naglašava pogrešnu percepciju opasnosti nuklearnih elektrana. Zaključuju o potencijalu teraforminga i planetarnim otkrićima. HRT


Subota (13:00)

Od propasti Zapada do znoja pivopija: Tko će prvi na Mars – i hoće li ga komarci tamo slijediti?

Prva Explora nakon ljetne pauze: Springfield

Korado i ekipa kreću žestoko: od političkog ubojstva u Americi, analize raspada zapadnog društva koje klizi u “tehnološki feudalizam” [04:56], pa sve do suludih plaća trenera na Harvardu, većih od rektorovih [08:48]. Pričaju o novim probojima Elona Muska u svemiru, ali i o opsesiji mladom krvlju među svjetskim liderima. Dotaknuli su se i pitanja krških jama [38:12] te kaosa s umjetnom inteligencijom koja halucinira. Za kraj, šlag na tortu: znanstveno je dokazano da komarci obožavaju ljudsku krv onih koji piju pivo [50:27]! HRT

13.06. (01:00)

Na još jednoj kavici sa znanstvenikom

Explora: Dobra priča – Putovanje kroz svemir i zdrav razum

U najnovijoj (pretposljednjoj ove sezone i prije ljetne stanke) “Explori” Korado i Elvis lete kroz svemirske teme – od kineske sonde Tianwen-2 i kratera na Mjesecu, do opasnosti misije na Mars. Razmatraju i dizajn svemirskih odijela, sudare galaksija i trag koji čovječanstvo ostavlja na Zemlji. Emisija duhovito i poučno povezuje tehnologiju, društvo i budućnost, idealna za znatiželjnike koji vole kad im um odleti iz orbite. HRT

07.06. (14:00)

Sve što (ni)ste htjeli znati o budućnosti, svemiru i ljudskoj gluposti

Explora: od Gaze do genetski modificirane dugovječnosti

Tragični sukob u Gazi, s naglaskom na desetke tisuća palestinskih žrtava i međunarodne osude izraelske politike. Zaključak: Izrael se suočava s pitanjem vlastitog opstanka. Govorilo se o problemima SpaceX-a, rezovima NASA-inog proračuna, odlasku znanstvenika, umjetnoj inteligenciji, ratovima, teleportaciji, gladovanju iz hobija, svemirskom otpadu i Višnjanskoj školi. Ukratko, budućnost nije svijetla, ali barem je zanimljiva. HRT

21.05. (18:00)

Sve što niste znali da trebate znati

Explora: Zašto Kinezi grade solarne elektrane u orbiti, a mi se borimo s vinom od direktora?

Za početak razgovaraju o problemima s globalnom mrežom za praćenje asteroida, pripremama za nove letove Elona Muska, vijestima vezanim uz James Webb teleskop i aktivnostima u Višnjanu. Ističe se kako je Kina preuzela vodstvo u mnogim ključnim tehnološkim granama, ostavljajući Europu iza sebe. Objašnjava se zašto je teško izvediva ideja o bežičnom prijenosu energije iz svemira na Zemlju, s posebnim osvrtom na sigurnosne aspekte. Raspravlja se o misterioznom stupu koji ne hrđa i o tehnologiji izrade čelika u prošlosti, uključujući i damaski čelik. Objašnjava se i povijest uvoza američke loze u Europu i zašto se ne preporučuje proizvodnja vina od nje. Priča se i o tome kako prežaliti gubitak kućnog ljubimca. HRT

30.04. (20:00)

Znanost ima sve pod nadzorom… osim kad nema

Lovci na dimetil i mikrorobote: tragovima života, špijuna i klimatskih krivaca

Raspravlja se o otkriću dimetil sulfida na planetu K2-18b i kasnijim opovrgavanjima tog otkrića, objašnjavajući kako funkcionira znanstvena metoda. Također se razmatraju uvjeti potrebni za život i tehnološku civilizaciju na drugim planetima. Gravitacija može koristiti kao “povećalo” za promatranje udaljenih objekata u svemiru, uključujući planete lutalice bez zvijezda. Govori se o ruskom špijunskom satelitu Kosmos 2553 koji je izvan kontrole i potencijalnoj opasnosti koju predstavlja. Spominje se znanstvena studija koja istražuje udio velikih multinacionalnih kompanija u globalnom zatopljenju. Na kraju, promišljamo o kreativnosti u eri umjetne inteligencije i inovacijama poput mikrorobota. HRT