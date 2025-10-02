Hoćemo li se prije ozračiti od ugljena ili od zagorenog ćevapa?
Explora: Nuklearna elektrana Plomin
Korado i Elvis u emisiji Explora na HRT Radio Puli započinju s analizom globalnih sukoba, no brzo prelaze na intrigantne teme iz znanosti. Naglasak je na dodjeli satiričnih Ig Nobel nagrada, koje ove godine uključuju istraživanje pijanih šišmiša i efikasnosti bojanja krava poput zebri. , Korado ističe da je roštiljanje opasnije od pečenja zbog stvaranja štetnih molekula pri visokim temperaturama.Rasprava se vodi o mogućoj budućoj izgradnji nuklearke Plomin, pri čemu Korado iznosi podatak da je stara termoelektrana Plomin bila tisuće puta opasnija zbog radioaktivnosti pepela i nanočestica, te naglašava pogrešnu percepciju opasnosti nuklearnih elektrana. Zaključuju o potencijalu teraforminga i planetarnim otkrićima. HRT