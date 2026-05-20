Povijesni apsurdi i garažni terorizam

Explora: Sintetska biologija
Korado upozorava na opasnosti sintetske biologije u rukama umjetne inteligencije.plastično opisuje kako se za 500 eura može uništiti sav mediteranski maslinik. Kod teme “ukletih kuća”, misterij rješava infrazvukom – vjetar u šupljinama dvoraca stvara frekvencije koje ne čujemo, ali od njih bježimo glavom bez obzira. Kroz evoluciju i pronalazak fosila starih meduza, stižu do neandertalaca koji su zubobolju rješavali kremenom i borovom smolom. Konačno, u kulinarskom finalu, Korado oštro brani izbacivanje koštica iz knedli sa šljivama jer sadrže cijanid, uz opasku: “Znanje je moć, ali prava je mudrost ne iskoristiti ga za trovanje susjeda”. HRT