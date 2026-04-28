Kozmički tračevi i genetski servisi
Explora: 2001: Odiseja u svemiru
Pričaju o novom teleskopu Nancy Grace Roman koji će imati vidno polje 1000 puta veće od Hubblea. NASA je, doduše, švorc, pa teleskop stoji na zemlji dok ne nađu sitniš za “parking” u svemiru. Svaki put kad zatreba klikova, nađe se vijest o vodi na Marsu. Zaključak? Uzorke stijena čekamo bar do 2035., jer se Europa i SAD ne mogu dogovoriti tko će platiti “poštarinu” s Crvenog planeta. Genetska terapija je stigla! Prvo liječimo gluhoću, a uskoro ćemo vjerojatno “apdejtati” gene da možemo jesti čvarke bez straha od kolesterola. Australija brani društvene mreže klincima, a ovi im odgovaraju hakiranjem sustava brže nego što roditelji kažu “log-off”. Za kraj, kaže da su pametni ljudi usamljeniji jer nemaju s kime “čakulati” na svojoj razini, pa završe slušajući Exploru – mjesto gdje se okupljaju svi neshvaćeni genijalci. HRT za slušanje, Youtube za gledanje.