O znanosti, ali opušteno
Explora: New Glenn Boom
Bezosova raketa spektakularno odletjela u zrak na testiranju. Korado zaključuje da Amerikancima općenito fale pouzdani radnici i poslovođe (“oni s vrlo dobrim uspjehom”), jer genijalci smisle ideju, ali nema tko provjeriti jesu li “kisik i metan dobro promiješani”. Uspoređuju Bezosa i Muska s Teslom i Edisonom, napominjući da NASA-in proračun izgleda kao kad čovjek s 300 eura u džepu planira kupiti Mercedes i električni bicikl. Objave o NLO-ima samo su dimna zavjesa za političke probleme, a pričaju i o zbrinjavanju plutonija i novim tehnologijama za litij, uz opasku da smo nekad iz Karlovca mogli naručiti vrhunsku parnu turbinu, dok danas u supermarketima uvozimo papaline iz Poljske. HRT