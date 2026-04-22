Od ozaljskih radio-amatera do kitova koji ne pričaju o lignjama
Explora: Govor, pismo i majmuni
Korado objašnjava da “tamna tvar” zapravo ima bezveze ime jer je samo ne vidimo, a ne zato što je nužno tamna. Dosta se priča o novim čipovima koji mogu izdržati paklene temperature na Veneri, ali i o tome kako ratovi, nažalost, ubrzavaju razvoj tehnologije poput dronova i umjetne inteligencije. Posebno je zanimljiv dio o komunikaciji s kitovima – pokušavamo ih razumjeti pomoću AI-ja, ali nam fali zajednički kontekst (presjek skupova) da bismo znali o čemu točno “klikću”. Za kraj, Korado upozorava na važnost čitanja kod djece. Kaže da dok čitamo, naš mozak vrti film bolji od bilo kojeg holivudskog blockbustera, razvijajući “procesor” u glavi koji nam je ključan da bismo ostali ljudi u svijetu strojeva. Sve u svemu, lekcija je jasna: budite znatiželjni, čitajte i pazite se fruktoze jer ona tijelu javlja da “stiže zima” i sprema zalihe na trbuhu! HRT