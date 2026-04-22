Explora: Govor, pismo i majmuni - Monitor.hr
Danas (12:00)

Od ozaljskih radio-amatera do kitova koji ne pričaju o lignjama

Explora: Govor, pismo i majmuni

Korado objašnjava da “tamna tvar” zapravo ima bezveze ime jer je samo ne vidimo, a ne zato što je nužno tamna. Dosta se priča o novim čipovima koji mogu izdržati paklene temperature na Veneri, ali i o tome kako ratovi, nažalost, ubrzavaju razvoj tehnologije poput dronova i umjetne inteligencije. Posebno je zanimljiv dio o komunikaciji s kitovima – pokušavamo ih razumjeti pomoću AI-ja, ali nam fali zajednički kontekst (presjek skupova) da bismo znali o čemu točno “klikću”. Za kraj, Korado upozorava na važnost čitanja kod djece. Kaže da dok čitamo, naš mozak vrti film bolji od bilo kojeg holivudskog blockbustera, razvijajući “procesor” u glavi koji nam je ključan da bismo ostali ljudi u svijetu strojeva. Sve u svemu, lekcija je jasna: budite znatiželjni, čitajte i pazite se fruktoze jer ona tijelu javlja da “stiže zima” i sprema zalihe na trbuhu! HRT


Slične vijesti

15.04. (08:00)

Dosjei Korado: Istina je tamo negdje, ali vjerojatno u rabljenom autu

Explora: Gdje je istina?

Rasprava započinje skepticizmom prema misiji Artemis, pri čemu Korlević ističe da se današnja postignuća često preuveličavaju u usporedbi s revolucionarnim dobom Apolla. Autori zaključuju da je problem u gubitku “ljudskog kapitala” i vještina jer je proizvodnja izmještena na Istok, dok Zapad tone u ekonomiju doživljaja i niske strasti društvenih mreža. Naglašavaju važnost zaštite intelektualnog vlasništva, posebice u biotehnologiji, jer Kina brzo kopira zapadne inovacije. Dotaknuli su se i obrazovanja, kritizirajući moderni sustav koji više ne „sortira“ sposobne za industriju, već stvara generacije koje ne razumiju tehnologiju o kojoj ovise. Emisija završava usporedbom današnjeg stanja s dekadencijom Rimskog Carstva, gdje stadioni postaju važniji od znanosti, sugerirajući da se novi ciklus napretka seli prema istoku Azije. HRT

08.04. (15:00)

Korado nije impresioniran

Explora: Artemis II

Korado Artemis II misiju vidi više kao povijesni “reunion” nego tehnološki skok. Kaže da let podsjeća na Apollo 8, ali u lošijoj verziji – kapsula je veličine Berlinga, unutra su četvero ljudi, a odlazak na WC je znanstvena fantastika (često s vrećicama i selotejpom). Naglašava nedostatak inženjerskog kontinuiteta i opasnost od Sunčevih baklji. Osim svemirskih muka, dotiče se:

  • Tehnoloških bisera: Astronauti su uspjeli blokirati oba laptopa krivim lozinkama.
  • Umjetne inteligencije: Radiolozi i astronomi prvi su na udaru “ekspertnih sustava”.
  • Teologije za IT-jevce: Bog kao kibernetički sustav (Hardver = Otac, Operativni sustav = Duh Sveti, Aplikacija = Sin).
  • Svemirskih putnika: Komet Atlas star je 13 milijardi godina, doslovno fosil iz vremena kad njegove zvijezde još nisu ni postojale.

Sve u svemu, opušteno jahanje kroz dekadenciju civilizacije uz nadu da nas Sunce neće “spržiti” prije nego popravimo laptope. HRT

02.04. (01:00)

Svemirski gulaš: Od zvijezda do uvoznog radiča

Explora: Svijetla budućnost

Korado i Elvis seciraju svijet gdje se kozmičke misterije miješaju s prizemnom stvarnošću. Dok teleskop James Webb otkriva da su crne rupe možda “gradile” galaksije, Korado nas podsjeća da evolucija nije samo biološka, već fundamentalni zakon svemira. Saznajemo da su nuklearni pogoni i fuzija često tek marketinški “brener” koji troši više energije nego što proizvodi. Dok AI asistenti u minutama rade poslove koji su nekad trajali mjesecima, Hrvatska gubi bitku za vlastite police, uvozeći čak i radič. Zaključak? Tehnologija galopira, ali mi ostajemo pasivni promatrači ako ne ukrotimo vlastite resurse. HRT

25.03. (21:00)

Udari groma u dnevnom boravku i nuklearni tabui

Explora: Mala nuke bomba

Rat u Ukrajini i na Bliskom istoku iscrpio je zalihe “pametnog” oružja SAD-a. Glavni problem nije samo energija, već i golema dobit država kroz poreze na gorivo. Raspravlja se o “prljavim bombama” i taktičkom nuklearnom oružju. Zaključak je jasan: uporaba bilo čega nuklearnog otvara Pandorinu kutiju koju nitko ne želi. Uzgoj krumpira u mjesečevom tlu je moguć, ali neukusan zbog teških metala. Budućnost je u hidroponici unutar zaštićenih špilja, a ne u “staklenicima s naslovnica”. Analiza asteroida Ryugu potvrdila je prisutnost svih baza za DNK, što sugerira da je život u svemiru gotovo neizbježan. Od kineskih kung-fu robota do Muskovog Starlinka, tehnologija napreduje brže od društvene etike. Dok čekamo kraj ISS-a i jačanje solarne aktivnosti, Korado nas podsjeća da su najveće opasnosti ipak one koje sami stvaramo na Zemlji. HRT

19.03. (18:00)

Između pametnih bombi i priglupe birokracije

Explora: Priznanje pogreške

Tenkovi su out, dronovi su in. Rat u Ukrajini i tenzije na Bliskom istoku pokazuju da mali i kreativni (asimetrični rat) pobjeđuju tromu silu. SAD više nije “obećana zemlja” slobode; stroge kontrole na granicama i gubitak privatnosti tjeraju znanstvenike i turiste. Koliko god kukali, zaključak je da živimo u nevjerojatno sigurnom kutku svijeta gdje policija još uvijek ima “ljudsko lice”. Kritiziraju gašenje nuklearki u Njemačkoj kao povijesnu glupost koja je Europu bacila na koljena. Korado podsjeća: najvažniji ulog je u djecu. Prve tri godine su ključne – roditelji moraju pričati s bebama, a ne ih “uštekati” pred TV, jer se u toj dobi stvara inteligencija. HRT

11.03. (00:00)

Kad se špijuni kriju u smeću, a Teslini korijeni u Istri

Explora: Put na Mjesec

U novoj epizodi Explore (čiju arhivu možete preslušati ovdje) Korlević analizira kako umjetna inteligencija u ratu s Iranom briše granicu između istine i videoigrice. Fokus se seli u orbitu koja postaje opasno odlagalište špijunskih satelita maskiranih u smeće, dok se u lunarnoj utrci Kinezima daju veće šanse zbog njihove obuke u špiljama. Iznenađenje stiže u genetičkoj analizi Nikole Tesle; prema Y-kromosomu on je podrijetlom Vlah, što ga veže uz istarske Ćiće. Emisija zaključuje da je život vjerojatno nastao u morskim dubinama pod tlakom, dok kvantna uparenost ostaje fascinantna, ali neupotrebljiva za besplatne međugalaktičke pozive.

25.02. (14:00)

Tehnologija nas može spasiti, ali država i stres nas tjeraju na debljanje

Explora: Među nama su

Korado Korlević i Elvis Mileta vode nas na putovanje od duhovnosti u arhitekturi pa sve do mračnih dubina Jadrana. Razgovor započinju fascinantnom idejom da prostor nije samo kutija u kojoj boravimo, već može pojačati našu unutarnju verziju sebe, pod uvjetom da je arhitekt u njega unio duha. No, ubrzo se spuštaju na teren visoke politike i astronomije, analizirajući zašto američki predsjednici, od Obame do Trumpa, svako toliko „zakompliciraju“ priču o izvanzemaljcima. Korado zaključuje da je statistički nemoguće da smo sami u svemiru, ali da su priče o NLO-ima u Area 51 zapravo savršen alat za skretanje pažnje javnosti s inflacije i ratnih bubnjeva.

Doznajemo i da Kina trenutno opasno bježi ostatku svijeta u hipersoničnim letjelicama. Korado objašnjava da problem više nije samo motor, već materijali koji bi izdržali paklene temperature pri brzini od 9 maha, dok se vojna industrija sve više oslanja na 3D printanje metala. Pred kraj se dotiču kriminologije i DNK dokaza, upozoravajući da oni nikada nisu stopostotno sigurni zbog mogućnosti kontaminacije uzorka. Za kraj, dobili smo i pravi lokalni “insajderski” savjet: ribari u Istri već desetljećima šute o lokacijama “brombola” – mjesta gdje iz morskog dna izbija metan – jer su to najbolja mjesta za ulov velike ribe. HRT

18.02. (12:00)

Svemirska špijunaža, AI kapitalizam i talijanski pepeo iz vedra neba

Explora: Supervulkani

Korado nas podsjeća da je svijet istovremeno fascinantan i zastrašujuće krhak. Dok ruski sateliti “gusare” orbitom i kradu podatke europskim susjedima, na Zemlji kapital dobiva svoj AI mozak, pretvarajući nas u puku hranidbenu podlogu. Između kritike američkog marketinga (iPhone na Mjesecu!) i pohvale kineskoj pragmatičnosti, Korado nas spušta u Napulj. Tamošnji supervulkan Campi Flegrei brboće i prijeti “staklenim pepelom” koji bi Europu mogao pretvoriti u betonsko igralište. Zaključak je jasan: znanost napreduje nevjerojatnom brzinom, ali priroda i ljudska pohlepa i dalje drže daljinski upravljač naše sudbine. HRT

11.02. (13:00)

Od curenja vodika do punjenja u gaćama

Explora: Svemirska kašnjenja i zemaljska živciranja

Razgovor su Elvis i Korado u ovotjednoj emisiji započeli kritikom NASA-ine misije Artemis 2, gdje je Korado primijetio da se zbog gubitka generacijskog znanja ponavljaju banalne inženjerske pogreške s curenjem goriva. Uspoređujući to s kineskim napretkom, istaknuli su nevjerojatnu brzinu kojom Kina gradi energetsku mrežu, ali i njihovu prednost u razvoju lunarnih lendera dok zapadni privatni sektor, poput Bezosa i Muska, kasni s ključnim rješenjima.

Posebno su se zadržali na temi “programirane smrti” uređaja, kritizirajući autoindustriju koja automobile pretvara u uređaje za živciranje putem softverskih blokada i namjernih sitnih kvarova. Dotakli su se i ekologije, napomenuvši da smo uklanjanjem olova iz benzina zapravo uveli druge kancerogene spojeve o kojima se manje priča. Za kraj su, uz dozu humora, prokomentirali bizaran trend estetskog dopinga u skijaškim skokovima zbog aerodinamike te zaključili kako je za zdravlje često dovoljno tek nekoliko kratkih dnevnih napora, poput brzog uspona uz stepenice, umjesto iscrpljujućih treninga. HRT

04.02. (13:00)

Svemir je cool, ali ljudi su full beta verzija

Explora: Epstein

Nova Explora donosi oštru dijagnozu modernog društva kroz sudar visoke tehnologije i moralnog ponora. Dok Korlević analizira revolucionarni aerospike motor i nuklearni pogon u svemiru, fokus se brzo seli na “zemaljsku” trulež. Slučaj Jeffreyja Epsteina koristi kao dokaz sustavne korupcije i ucjene u koju su upletene elite i obavještajne službe poput MOSAD-a. Glavni zaključak je alarmantan: dok osvajamo svemir, gubimo ljudskost. Od trgovine ljudima do kineskih aplikacija koje mijenjaju prijatelje, Korlević upozorava da tehnologija bez morala i zajednice vodi u izolaciju. Spas vidi isključivo u povratku “plemenu” i lokalnoj povezanosti. HRT