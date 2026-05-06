Prodaju nam foru o AI-ju, a nemamo ni za žarulju
Explora: Velika oklada
Korado je u svom prepoznatljivom stilu pošteno “prizemljio” velike snove o hrvatskoj “Silicijskoj dolini” u Topuskom. Emisija kreće oštro s kritikom najavljenog AI podatkovnog centra koji bi gutao struje kao pola Hrvatske, što Korado šaljivo uspoređuje s pričama o zmajevima u Pazinu – zvuči epski, ali infrastrukture ni za lijek. Glavni zaključak je da smo energetski nepripremljeni, a obećanja o “zelenoj energiji” na livadama vidi kao ekocid. Zatim se priča seli na teren umjetne inteligencije koja više nije samo alat, već potencijalna dadilja koja bi nam mogla odgajati djecu dok mi “skrolamo”. Korado upozorava na “intelektualnu malaksalost” i opasnost da postanemo sretni robovi algoritama. Ipak, emisija završava u ljepšem tonu kroz forenzičku arheologiju – priču o antičkom brodu kod Ilovika čija je smola (paklina) sačuvala pelud i otkrila povijest putovanja prije dvije tisuće godina. O emisiji pisali i na Bugu. Na HRT-u ima arhiva za slušanje.