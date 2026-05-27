Od ebole do birokracije: Vodič za preživljavanje 21. stoljeća
Explora: Svemirska farma
Ebola je iznimno opasna bolest, no Korado ironično primjećuje da njezino širenje ovisi o navikama – problem nastaje tamo "gdje se šišmiši jedu" (dok su u Europi problem bile vjeverice koje su prenosile kugu. Raspravljajući o opadanju vrijednosti ljudskog kapitala i birokraciji koja traži rodni list "ne stariji od šest mjeseci", predlaže rješenje u smislu "daj mu plaću, ali molim te nemoj ništa raditi, manje ćeš štete napraviti". Dodaje da je izraz "uhljeb" zapravo povijesni rimski naziv za one koji "dobivaju kruha od cara". Spominju se projekti robotiziranih rančeva s teleskopima u Teksasu, gdje su prve kućice za teleskope bile "postavljene krivo". Sličan projekt planiraju na Lastovu. Analiziraju film prikazan u Cannesu koji je u potpunosti generiran računalom, bez živih glumaca. Voditelj Elvis duhovito primjećuje da taj cijeli budžet od pola milijuna dolara "neki poznati glumac pojede za doručak".