Explora: Svemirska farma - Monitor.hr
Danas (08:00)

Od ebole do birokracije: Vodič za preživljavanje 21. stoljeća

Explora: Svemirska farma

Ebola je iznimno opasna bolest, no Korado ironično primjećuje da njezino širenje ovisi o navikama – problem nastaje tamo “gdje se šišmiši jedu” (dok su u Europi problem bile vjeverice koje su prenosile kugu. Raspravljajući o opadanju vrijednosti ljudskog kapitala i birokraciji koja traži rodni list “ne stariji od šest mjeseci”, predlaže rješenje u smislu “daj mu plaću, ali molim te nemoj ništa raditi, manje ćeš štete napraviti”. Dodaje da je izraz “uhljeb” zapravo povijesni rimski naziv za one koji “dobivaju kruha od cara”. Spominju se projekti robotiziranih rančeva s teleskopima u Teksasu, gdje su prve kućice za teleskope bile “postavljene krivo”. Sličan projekt planiraju na Lastovu. Analiziraju film prikazan u Cannesu koji je u potpunosti generiran računalom, bez živih glumaca. Voditelj Elvis duhovito primjećuje da taj cijeli budžet od pola milijuna dolara “neki poznati glumac pojede za doručak”. Slušajte na HRT


20.05. (11:00)

Povijesni apsurdi i garažni terorizam

Explora: Sintetska biologija

Korado upozorava na opasnosti sintetske biologije u rukama umjetne inteligencije.plastično opisuje kako se za 500 eura može uništiti sav mediteranski maslinik. Kod teme “ukletih kuća”, misterij rješava infrazvukom – vjetar u šupljinama dvoraca stvara frekvencije koje ne čujemo, ali od njih bježimo glavom bez obzira. Kroz evoluciju i pronalazak fosila starih meduza, stižu do neandertalaca koji su zubobolju rješavali kremenom i borovom smolom. Konačno, u kulinarskom finalu, Korado oštro brani izbacivanje koštica iz knedli sa šljivama jer sadrže cijanid, uz opasku: “Znanje je moć, ali prava je mudrost ne iskoristiti ga za trovanje susjeda”. HRT

13.05. (09:00)

Pakt s vragom u siliciju: Postajemo li samo spori procesori za tuđu inteligenciju?

Explora: Ljudskost i strojnost

Korado upozorava da AI nije samo alat, već sustav koji nam “pije” kreativnost i inteligenciju. Što ga više koristimo, to postajemo ovisniji i – pomalo “tupavi” jer prepuštamo stroju da misli za nas. Predviđa se društveno raslojavanje. Nećemo se dijeliti po krvi, nego po tome tko zna i može koristiti vrhunske AI modele, a tko ostaje u “analognom mraku”. Zaboravite na pse koji žive 15 godina. Dolaze besmrtni digitalni ljubimci (mačke, papige) koji će biti programirani da nas vole točno onako kako želimo, što može stvoriti opasnu emocionalnu ovisnost. Na rubovima Sunčevog sustava (iza Plutona) otkriveni su tragovi plinova. To su zapravo benzinske postaje budućnosti gdje ćemo možda, uz pomoć robota, sklapati brodove za međuzvjezdana putovanja. Zašto Amerikanci rasturaju u plivanju? Ne (samo) zbog mišića, nego zbog fizike vrtloga. Uče plivače kako “uhvatiti” tvrdu vodu (vortex) i odgurnuti se jače od konkurencije. Slušati možete i na HRT-ovoj arhivi.

06.05. (15:00)

Prodaju nam foru o AI-ju, a nemamo ni za žarulju

Explora: Velika oklada

Korado je u svom prepoznatljivom stilu pošteno “prizemljio” velike snove o hrvatskoj “Silicijskoj dolini” u Topuskom. Emisija kreće oštro s kritikom najavljenog AI podatkovnog centra koji bi gutao struje kao pola Hrvatske, što Korado šaljivo uspoređuje s pričama o zmajevima u Pazinu – zvuči epski, ali infrastrukture ni za lijek. Glavni zaključak je da smo energetski nepripremljeni, a obećanja o “zelenoj energiji” na livadama vidi kao ekocid. Zatim se priča seli na teren umjetne inteligencije koja više nije samo alat, već potencijalna dadilja koja bi nam mogla odgajati djecu dok mi “skrolamo”. Korado upozorava na “intelektualnu malaksalost” i opasnost da postanemo sretni robovi algoritama. Ipak, emisija završava u ljepšem tonu kroz forenzičku arheologiju – priču o antičkom brodu kod Ilovika čija je smola (paklina) sačuvala pelud i otkrila povijest putovanja prije dvije tisuće godina. O emisiji pisali i na Bugu. Na HRT-u ima arhiva za slušanje.

29.04. (01:00)

Kozmički tračevi i genetski servisi

Explora: 2001: Odiseja u svemiru

Pričaju o novom teleskopu Nancy Grace Roman koji će imati vidno polje 1000 puta veće od Hubblea. NASA je, doduše, švorc, pa teleskop stoji na zemlji dok ne nađu sitniš za “parking” u svemiru. Svaki put kad zatreba klikova, nađe se vijest o vodi na Marsu. Zaključak? Uzorke stijena čekamo bar do 2035., jer se Europa i SAD ne mogu dogovoriti tko će platiti “poštarinu” s Crvenog planeta. Genetska terapija je stigla! Prvo liječimo gluhoću, a uskoro ćemo vjerojatno “apdejtati” gene da možemo jesti čvarke bez straha od kolesterola. Australija brani društvene mreže klincima, a ovi im odgovaraju hakiranjem sustava brže nego što roditelji kažu “log-off”. Za kraj, kaže da su pametni ljudi usamljeniji jer nemaju s kime “čakulati” na svojoj razini, pa završe slušajući Exploru – mjesto gdje se okupljaju svi neshvaćeni genijalci. HRT za slušanje, Youtube za gledanje.

22.04. (14:00)

Od ozaljskih radio-amatera do kitova koji ne pričaju o lignjama

Explora: Govor, pismo i majmuni

Korado objašnjava da “tamna tvar” zapravo ima bezveze ime jer je samo ne vidimo, a ne zato što je nužno tamna. Dosta se priča o novim čipovima koji mogu izdržati paklene temperature na Veneri, ali i o tome kako ratovi, nažalost, ubrzavaju razvoj tehnologije poput dronova i umjetne inteligencije. Posebno je zanimljiv dio o komunikaciji s kitovima – pokušavamo ih razumjeti pomoću AI-ja, ali nam fali zajednički kontekst (presjek skupova) da bismo znali o čemu točno “klikću”. Za kraj, Korado upozorava na važnost čitanja kod djece. Kaže da dok čitamo, naš mozak vrti film bolji od bilo kojeg holivudskog blockbustera, razvijajući “procesor” u glavi koji nam je ključan da bismo ostali ljudi u svijetu strojeva. Sve u svemu, lekcija je jasna: budite znatiželjni, čitajte i pazite se fruktoze jer ona tijelu javlja da “stiže zima” i sprema zalihe na trbuhu! HRT

15.04. (10:00)

Dosjei Korado: Istina je tamo negdje, ali vjerojatno u rabljenom autu

Explora: Gdje je istina?

Rasprava započinje skepticizmom prema misiji Artemis, pri čemu Korlević ističe da se današnja postignuća često preuveličavaju u usporedbi s revolucionarnim dobom Apolla. Autori zaključuju da je problem u gubitku “ljudskog kapitala” i vještina jer je proizvodnja izmještena na Istok, dok Zapad tone u ekonomiju doživljaja i niske strasti društvenih mreža. Naglašavaju važnost zaštite intelektualnog vlasništva, posebice u biotehnologiji, jer Kina brzo kopira zapadne inovacije. Dotaknuli su se i obrazovanja, kritizirajući moderni sustav koji više ne „sortira“ sposobne za industriju, već stvara generacije koje ne razumiju tehnologiju o kojoj ovise. Emisija završava usporedbom današnjeg stanja s dekadencijom Rimskog Carstva, gdje stadioni postaju važniji od znanosti, sugerirajući da se novi ciklus napretka seli prema istoku Azije. HRT

08.04. (15:00)

Korado nije impresioniran

Explora: Artemis II

Korado Artemis II misiju vidi više kao povijesni “reunion” nego tehnološki skok. Kaže da let podsjeća na Apollo 8, ali u lošijoj verziji – kapsula je veličine Berlinga, unutra su četvero ljudi, a odlazak na WC je znanstvena fantastika (često s vrećicama i selotejpom). Naglašava nedostatak inženjerskog kontinuiteta i opasnost od Sunčevih baklji. Osim svemirskih muka, dotiče se:

  • Tehnoloških bisera: Astronauti su uspjeli blokirati oba laptopa krivim lozinkama.
  • Umjetne inteligencije: Radiolozi i astronomi prvi su na udaru “ekspertnih sustava”.
  • Teologije za IT-jevce: Bog kao kibernetički sustav (Hardver = Otac, Operativni sustav = Duh Sveti, Aplikacija = Sin).
  • Svemirskih putnika: Komet Atlas star je 13 milijardi godina, doslovno fosil iz vremena kad njegove zvijezde još nisu ni postojale.

Sve u svemu, opušteno jahanje kroz dekadenciju civilizacije uz nadu da nas Sunce neće “spržiti” prije nego popravimo laptope. HRT

02.04. (01:00)

Svemirski gulaš: Od zvijezda do uvoznog radiča

Explora: Svijetla budućnost

Korado i Elvis seciraju svijet gdje se kozmičke misterije miješaju s prizemnom stvarnošću. Dok teleskop James Webb otkriva da su crne rupe možda “gradile” galaksije, Korado nas podsjeća da evolucija nije samo biološka, već fundamentalni zakon svemira. Saznajemo da su nuklearni pogoni i fuzija često tek marketinški “brener” koji troši više energije nego što proizvodi. Dok AI asistenti u minutama rade poslove koji su nekad trajali mjesecima, Hrvatska gubi bitku za vlastite police, uvozeći čak i radič. Zaključak? Tehnologija galopira, ali mi ostajemo pasivni promatrači ako ne ukrotimo vlastite resurse. HRT

25.03. (21:00)

Udari groma u dnevnom boravku i nuklearni tabui

Explora: Mala nuke bomba

Rat u Ukrajini i na Bliskom istoku iscrpio je zalihe “pametnog” oružja SAD-a. Glavni problem nije samo energija, već i golema dobit država kroz poreze na gorivo. Raspravlja se o “prljavim bombama” i taktičkom nuklearnom oružju. Zaključak je jasan: uporaba bilo čega nuklearnog otvara Pandorinu kutiju koju nitko ne želi. Uzgoj krumpira u mjesečevom tlu je moguć, ali neukusan zbog teških metala. Budućnost je u hidroponici unutar zaštićenih špilja, a ne u “staklenicima s naslovnica”. Analiza asteroida Ryugu potvrdila je prisutnost svih baza za DNK, što sugerira da je život u svemiru gotovo neizbježan. Od kineskih kung-fu robota do Muskovog Starlinka, tehnologija napreduje brže od društvene etike. Dok čekamo kraj ISS-a i jačanje solarne aktivnosti, Korado nas podsjeća da su najveće opasnosti ipak one koje sami stvaramo na Zemlji. HRT

19.03. (18:00)

Između pametnih bombi i priglupe birokracije

Explora: Priznanje pogreške

Tenkovi su out, dronovi su in. Rat u Ukrajini i tenzije na Bliskom istoku pokazuju da mali i kreativni (asimetrični rat) pobjeđuju tromu silu. SAD više nije “obećana zemlja” slobode; stroge kontrole na granicama i gubitak privatnosti tjeraju znanstvenike i turiste. Koliko god kukali, zaključak je da živimo u nevjerojatno sigurnom kutku svijeta gdje policija još uvijek ima “ljudsko lice”. Kritiziraju gašenje nuklearki u Njemačkoj kao povijesnu glupost koja je Europu bacila na koljena. Korado podsjeća: najvažniji ulog je u djecu. Prve tri godine su ključne – roditelji moraju pričati s bebama, a ne ih “uštekati” pred TV, jer se u toj dobi stvara inteligencija. HRT