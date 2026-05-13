Pakt s vragom u siliciju: Postajemo li samo spori procesori za tuđu inteligenciju?
Explora: Ljudskost i strojnost
Korado upozorava da AI nije samo alat, već sustav koji nam “pije” kreativnost i inteligenciju. Što ga više koristimo, to postajemo ovisniji i – pomalo “tupavi” jer prepuštamo stroju da misli za nas. Predviđa se društveno raslojavanje. Nećemo se dijeliti po krvi, nego po tome tko zna i može koristiti vrhunske AI modele, a tko ostaje u “analognom mraku”. Zaboravite na pse koji žive 15 godina. Dolaze besmrtni digitalni ljubimci (mačke, papige) koji će biti programirani da nas vole točno onako kako želimo, što može stvoriti opasnu emocionalnu ovisnost. Na rubovima Sunčevog sustava (iza Plutona) otkriveni su tragovi plinova. To su zapravo benzinske postaje budućnosti gdje ćemo možda, uz pomoć robota, sklapati brodove za međuzvjezdana putovanja. Zašto Amerikanci rasturaju u plivanju? Ne (samo) zbog mišića, nego zbog fizike vrtloga. Uče plivače kako “uhvatiti” tvrdu vodu (vortex) i odgurnuti se jače od konkurencije. Slušati možete i na HRT-ovoj arhivi.