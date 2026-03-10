Kad se špijuni kriju u smeću, a Teslini korijeni u Istri
Explora: Put na Mjesec
U novoj epizodi Explore (čiju arhivu možete preslušati ovdje) Korlević analizira kako umjetna inteligencija u ratu s Iranom briše granicu između istine i videoigrice. Fokus se seli u orbitu koja postaje opasno odlagalište špijunskih satelita maskiranih u smeće, dok se u lunarnoj utrci Kinezima daju veće šanse zbog njihove obuke u špiljama. Iznenađenje stiže u genetičkoj analizi Nikole Tesle; prema Y-kromosomu on je podrijetlom Vlah, što ga veže uz istarske Ćiće. Emisija zaključuje da je život vjerojatno nastao u morskim dubinama pod tlakom, dok kvantna uparenost ostaje fascinantna, ali neupotrebljiva za besplatne međugalaktičke pozive.