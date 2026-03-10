Explora: Put na Mjesec - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Kad se špijuni kriju u smeću, a Teslini korijeni u Istri

Explora: Put na Mjesec

U novoj epizodi Explore (čiju arhivu možete preslušati ovdje) Korlević analizira kako umjetna inteligencija u ratu s Iranom briše granicu između istine i videoigrice. Fokus se seli u orbitu koja postaje opasno odlagalište špijunskih satelita maskiranih u smeće, dok se u lunarnoj utrci Kinezima daju veće šanse zbog njihove obuke u špiljama. Iznenađenje stiže u genetičkoj analizi Nikole Tesle; prema Y-kromosomu on je podrijetlom Vlah, što ga veže uz istarske Ćiće. Emisija zaključuje da je život vjerojatno nastao u morskim dubinama pod tlakom, dok kvantna uparenost ostaje fascinantna, ali neupotrebljiva za besplatne međugalaktičke pozive.


Slične vijesti

25.02. (13:00)

Tehnologija nas može spasiti, ali država i stres nas tjeraju na debljanje

Explora: Među nama su

Korado Korlević i Elvis Mileta vode nas na putovanje od duhovnosti u arhitekturi pa sve do mračnih dubina Jadrana. Razgovor započinju fascinantnom idejom da prostor nije samo kutija u kojoj boravimo, već može pojačati našu unutarnju verziju sebe, pod uvjetom da je arhitekt u njega unio duha. No, ubrzo se spuštaju na teren visoke politike i astronomije, analizirajući zašto američki predsjednici, od Obame do Trumpa, svako toliko „zakompliciraju“ priču o izvanzemaljcima. Korado zaključuje da je statistički nemoguće da smo sami u svemiru, ali da su priče o NLO-ima u Area 51 zapravo savršen alat za skretanje pažnje javnosti s inflacije i ratnih bubnjeva.

Doznajemo i da Kina trenutno opasno bježi ostatku svijeta u hipersoničnim letjelicama. Korado objašnjava da problem više nije samo motor, već materijali koji bi izdržali paklene temperature pri brzini od 9 maha, dok se vojna industrija sve više oslanja na 3D printanje metala. Pred kraj se dotiču kriminologije i DNK dokaza, upozoravajući da oni nikada nisu stopostotno sigurni zbog mogućnosti kontaminacije uzorka. Za kraj, dobili smo i pravi lokalni “insajderski” savjet: ribari u Istri već desetljećima šute o lokacijama “brombola” – mjesta gdje iz morskog dna izbija metan – jer su to najbolja mjesta za ulov velike ribe. HRT

18.02. (12:00)

Svemirska špijunaža, AI kapitalizam i talijanski pepeo iz vedra neba

Explora: Supervulkani

Korado nas podsjeća da je svijet istovremeno fascinantan i zastrašujuće krhak. Dok ruski sateliti “gusare” orbitom i kradu podatke europskim susjedima, na Zemlji kapital dobiva svoj AI mozak, pretvarajući nas u puku hranidbenu podlogu. Između kritike američkog marketinga (iPhone na Mjesecu!) i pohvale kineskoj pragmatičnosti, Korado nas spušta u Napulj. Tamošnji supervulkan Campi Flegrei brboće i prijeti “staklenim pepelom” koji bi Europu mogao pretvoriti u betonsko igralište. Zaključak je jasan: znanost napreduje nevjerojatnom brzinom, ali priroda i ljudska pohlepa i dalje drže daljinski upravljač naše sudbine. HRT

11.02. (13:00)

Od curenja vodika do punjenja u gaćama

Explora: Svemirska kašnjenja i zemaljska živciranja

Razgovor su Elvis i Korado u ovotjednoj emisiji započeli kritikom NASA-ine misije Artemis 2, gdje je Korado primijetio da se zbog gubitka generacijskog znanja ponavljaju banalne inženjerske pogreške s curenjem goriva. Uspoređujući to s kineskim napretkom, istaknuli su nevjerojatnu brzinu kojom Kina gradi energetsku mrežu, ali i njihovu prednost u razvoju lunarnih lendera dok zapadni privatni sektor, poput Bezosa i Muska, kasni s ključnim rješenjima.

Posebno su se zadržali na temi “programirane smrti” uređaja, kritizirajući autoindustriju koja automobile pretvara u uređaje za živciranje putem softverskih blokada i namjernih sitnih kvarova. Dotakli su se i ekologije, napomenuvši da smo uklanjanjem olova iz benzina zapravo uveli druge kancerogene spojeve o kojima se manje priča. Za kraj su, uz dozu humora, prokomentirali bizaran trend estetskog dopinga u skijaškim skokovima zbog aerodinamike te zaključili kako je za zdravlje često dovoljno tek nekoliko kratkih dnevnih napora, poput brzog uspona uz stepenice, umjesto iscrpljujućih treninga. HRT

04.02. (13:00)

Svemir je cool, ali ljudi su full beta verzija

Explora: Epstein

Nova Explora donosi oštru dijagnozu modernog društva kroz sudar visoke tehnologije i moralnog ponora. Dok Korlević analizira revolucionarni aerospike motor i nuklearni pogon u svemiru, fokus se brzo seli na “zemaljsku” trulež. Slučaj Jeffreyja Epsteina koristi kao dokaz sustavne korupcije i ucjene u koju su upletene elite i obavještajne službe poput MOSAD-a. Glavni zaključak je alarmantan: dok osvajamo svemir, gubimo ljudskost. Od trgovine ljudima do kineskih aplikacija koje mijenjaju prijatelje, Korlević upozorava da tehnologija bez morala i zajednice vodi u izolaciju. Spas vidi isključivo u povratku “plemenu” i lokalnoj povezanosti. HRT

28.01. (15:00)

Kako doživjeti stotu (i još dvjesto) dok se svijet oko nas resetira

Explora: Prvi i Drugi amandman

Korado i Elvis opet su protresli sve – od ruba svemira do ruba bankrota. Glavni zaključak? Živimo u kaotičnom vremenu gdje papirnati novac gubi bitku protiv “opipljivih” metala poput srebra, koje zbog mikroprocesora postaje novo zlato. Fascinantna je priča o teleskopu Alma koji snima rađanje planeta, dok mi ovdje na Zemlji gledamo kako Amerika opasno pleše po rubu totalitarizma. Najveći „vau“ trenutak je vizija medicine: mlađe generacije možda uopće neće imati biološki rok trajanja! HRT

21.01. (09:00)

I još opasniji igrači

Explora: Opasne igračke

U novoj Explori, Korado Korlević i Elvis Mileta seciraju svijet od istarske klime do ruba galaksije. Počinju s arhitekturom i kritikom ravnih krovova, a nastavljaju svemirskim tračevima o medicinskoj evakuaciji i biologiji u orbiti. Problem je i vođenje ljubavi u bestežinskom stanju. Fascinantan je podatak da Zemlja gubi atmosferu koja se taloži na Mjesecu, ali optimizam kvari najava tisuća novih satelita koji prijete zagušenjem orbite. Najveći naglasak je na opasnostima AI-ja: od igračaka koje bi mogle “zaglupiti” djecu do umjetne glazbe bez duše. Zaključno, dok se divimo tehnologiji, njezini procesori proždiru energiju čitavih država, gurajući nas u neodrživu budućnost. Na HRT-u imate arhivu za slušanje.

14.01. (12:00)

Jer utjehe nema u NASA-i

Explora: Starlink, Starlink amo

U novoj epizodi Explore, dvojac opušteno pretresa sve od „gaća za lice“, odnosno brada, do ozbiljnih svemirskih drama. Prisjećaju se Von Dänikena kao vrhunskog prodavača magle koji nam je otvorio maštu, dok istovremeno kritiziraju Europu koja živi kao muzej na dug dok joj tehnološki vlakovi bježe. Analiziraju gužvu u orbiti zbog Muskovih satelita, najavljuju povratak ljudi na Mjesec misijom Artemis te objašnjavaju zašto su turbine na CO2 prava revolucija. Sve to uz zaključak da se ili mijenjaš ili nestaješ, bilo da si europska birokracija ili zvjezdarnica u blatu nakon snimanja filma. HRT

07.01. (18:00)

Svemirski kauboji i geopolitički reality show

Explora: Uspon na Mount Rushmore

U prvoj ovogodišnjoj epizodi Explore Korado i Elvis seciraju svijet koji sve više sliči na jeftin holivudski akcijski film. Glavna tema je “otmica” venecuelanskog predsjednika Madura, koju opisuju kao vrhunac ekonomije doživljaja – gdje se geopolitika prodaje kao 4K prijenos za mase. Pričaju o tome kako Trump želi svoju glavu na Mount Rushmoreu, o propasti petrodolara i o tome da u 2026. više ne možemo vjerovati niti jednom videu zbog AI-ja. Dotakli su se i Elon Muska koji “preslaguje” satelite u orbiti, te objasnili zašto bi Kinezi mogli biti ti koji će nuklearkama spašavati Zemlju od asteroida. Ukratko: živimo u dobu u kojem je laž postala vrlina, a šoubiznis je progutao i znanost i politiku. HRT

01.01. (09:00)

Da počnemo godinu sa znanstvenim razglabanjima

Explora: Djeca iz kataloga

Korado Korlević i Elvis Mileta u svom prepoznatljivom opuštenom stilu pretresaju najvažnije događaje iz 2025. godine. Zaključuju kako živimo u vremenu nevjerojatnog tehnološkog ubrzanja koje se više ne mjeri desetljećima, već tjednima. Dok znanost juri naprijed, društvo se bori s padom općeg znanja i cvjetanjem pseudoznanosti, stvarajući pravi medijski i edukacijski kaos. Korado slikovito opisuje Europu kao “muzej” koji glanca svoje dvorce dok Kina i Amerika dominiraju u inovacijama.

Kina gradi energetsku infrastrukturu neviđenih razmjera, dok se u medicini događaju čuda poput reprogramiranja organizama putem mRNA tehnologije i oživljavanja izumrlih životinja. Iako nam je umjetna inteligencija postala svakodnevni alat koji piše romane i seminare, još uvijek čekamo prave logičke modele koji neće raditi “svinjarije” u ozbiljnim strukama. Korado ističe da nam u Hrvatskoj nedostaje “srednja stepenica” za mlade talente u znanosti – sustav sličan glazbenim školama koji bi vrhunske učenike pratio do svjetskog vrha. HRT

24.12.2025. (13:00)

Svemirski đir: Od drevnih kometa do tajni masne jetre

Explora: Povratak u budućnost

U najnovijoj Explori, Elvis i Korado opušteno pretresaju svemir i tehnološku budućnost. Fokus je na kometu Atlas, starom sedam milijardi godina, te vječnom pitanju zašto su dinosauri bili onolike mrcine – spoj mira i kisika, a ne manje gravitacije. Dotakli su se i špijunskih igrica među satelitima te globalne bitke za čipove. Ako planirate karijeru, AI opasno prijeti programerima, pa su zanati poput klesara opet u modi. Za kraj, lekcija o prehrani: fruktoza nam potiho “masni” jetru, pa umjesto kolača birajte post i kretanje. Prava reporterska rekapitulacija godine! HRT