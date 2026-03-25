Udari groma u dnevnom boravku i nuklearni tabui
Explora: Mala nuke bomba
Rat u Ukrajini i na Bliskom istoku iscrpio je zalihe “pametnog” oružja SAD-a. Glavni problem nije samo energija, već i golema dobit država kroz poreze na gorivo. Raspravlja se o “prljavim bombama” i taktičkom nuklearnom oružju. Zaključak je jasan: uporaba bilo čega nuklearnog otvara Pandorinu kutiju koju nitko ne želi. Uzgoj krumpira u mjesečevom tlu je moguć, ali neukusan zbog teških metala. Budućnost je u hidroponici unutar zaštićenih špilja, a ne u “staklenicima s naslovnica”. Analiza asteroida Ryugu potvrdila je prisutnost svih baza za DNK, što sugerira da je život u svemiru gotovo neizbježan. Od kineskih kung-fu robota do Muskovog Starlinka, tehnologija napreduje brže od društvene etike. Dok čekamo kraj ISS-a i jačanje solarne aktivnosti, Korado nas podsjeća da su najveće opasnosti ipak one koje sami stvaramo na Zemlji. HRT