Igranje, ali pametno

Stranica koja kroz igrice i animacije objašnjava kompleksne tech i matematičke koncepte (npr. kako rade algoritmi ili teorija igara). Umjesto čitanja o algoritmima, ti ih pokrećeš i mijenjaš u stvarnom vremenu. Stranicu je proslavio Nicky Case (autorica kultne Evolucije povjerenja), a nudi vizualne simulacije svega – od logike društvenih mreža do neuroznanosti. Filozofija je jasna: aktivno sudjelovanje (tzv. active learning) dramatično poboljšava razumijevanje. Ako želiš shvatiti kako mali pomaci u sustavu stvaraju kaos ili red, ovo je jedan od zabavnijih “laboratorija” na internetu.