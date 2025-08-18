Sva sreća pa ne gledamo mikroskopom
Fekalije u prtljažniku: neki automobili prljaviji su i od WC-a
Studija Sveučilišta Aston otkrila je da su automobili puni bakterija, uključujući i fekalne. Najprljavije mjesto je prtljažnik (1425 bakterija), gdje često držimo namirnice, a slijede vozačevo sjedalo i mjenjač. Upravljač je iznenađujuće čist zahvaljujući dezinficijensima nakon pandemije. Svaki automobil bio je kontaminiran više od uzorkovanih WC-a. Stručnjaci savjetuju češće čišćenje vozila i pranje ruku prije jela za volanom kako bi se smanjili zdravstveni rizici. Revija HAK