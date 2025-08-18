Fekalije u prtljažniku: neki automobili prljaviji su i od WC-a - Monitor.hr
Danas (23:00)

Sva sreća pa ne gledamo mikroskopom

Fekalije u prtljažniku: neki automobili prljaviji su i od WC-a

Studija Sveučilišta Aston otkrila je da su automobili puni bakterija, uključujući i fekalne. Najprljavije mjesto je prtljažnik (1425 bakterija), gdje često držimo namirnice, a slijede vozačevo sjedalo i mjenjač. Upravljač je iznenađujuće čist zahvaljujući dezinficijensima nakon pandemije. Svaki automobil bio je kontaminiran više od uzorkovanih WC-a. Stručnjaci savjetuju češće čišćenje vozila i pranje ruku prije jela za volanom kako bi se smanjili zdravstveni rizici. Revija HAK


Slične vijesti

10.08. (15:00)

Kako ne biti zaslijepljen, opljačkan ili kažnjen – barem ne isti dan

Sigurnost u prometu: Blendajte slobodno, ali ključ držite na kratkom povodcu

Vozače često zaslijepe duga svjetla, no pomaže usporavanje, držanje desnog ruba i korištenje noćnog načina rada retrovizora. Blendanje je zakonom dopušteno, pa možete “pozdraviti” vozače ili upozoriti na policiju bez straha od kazne. Kod beskontaktnog otključavanja automobila prijetnja su lopovi koji hvataju signal ključa. Ključ držite dalje od vanjskih zidova, a dodatnu zaštitu pruža metalna posuda ili aluminijska folija. Savjeti, Life Hacker

09.08. (13:00)

Da se možeš provući ispod rampe

Najniža VW Buba na svijetu hit je na društvenim mrežama

@arek.krol7 #lowestlowrider #skylineautocollision #bngrz #loweststancecar #lowestbeetle ♬ XO Tour Llif3 – Lil Uzi Vert


Automobil od kojeg su ostali samo krov i hauba, a ipak je nekako u voznom stanju, rad je jednog Amerikanca, a posljednjih dana njegove snimke kruže društvenim mrežama. Vozilo pokreće maleni pogon karting bolida, uz prijenos i kotače posuđene iz Hondinog skutera, a prerada je nastala u samo par dana prije otprilike dvije godine. Od tada je automobil uređen za izložbe, a gdje god da se pojavi za njime se okreću svi. Autonet

05.08. (14:00)

Fali vam papir? Nema problema, tužite!

Bez papira, ali s presudom: kako sudski postati vlasnik starog vozila

Za stara vozila bez ikakvih papira – čest prizor u šupama i garažama – jedini put do legalnog vlasništva vodi kroz sud. Sudska praksa u Hrvatskoj potvrđuje da se tužbom radi utvrđenja prava vlasništva može doći do presude kojom se vozilo identificira i prizna kao vaše. Tako su sudovi u Županji i Ivanić-Gradu nedavno presudili u korist kolekcionara i zaljubljenika u oldtimere koji su kupili ili dobili vozila bez dokumenata. Presuda zamjenjuje papire i omogućuje upis u evidenciju MUP-a – i registraciju. Dakle: nema papira? Ima tužbe! Revija HAK

24.06. (21:00)

A nije AI

Najniži i najuži automobili na svijetu

Talijanska ekipa naziva Carmagheddon, koja se bavi modifikacijama automobila, upisala je nedavno u Guinnessovu knjigu svoj svjetski rekord, pretvaranje Fiat Pande u najniži automobil u voznom stanju. Službeno je to upisano kao “Najkraći pokrov automobila u voznom stanju”, a rekordna mu visina iznosi tek 59,5 cm. O projektu je prije nekoliko mjeseci objavljen i video, u kojem možete vidjeti i skraćeni proces izrade ovog rekordno niskog automobila. Pogledajte i najuži automobil, gdje ima mjesta samo za jednu osobu. Autonet

@cri38476♬ Dune Buggy – Main Titles – 2022 Remaster – Oliver Onions

28.05. (20:00)

Auto utrka u popustima

Kineski proizvođač automobila BYD smanjio cijene, novi modeli se mogu kupiti za manje od 10 tisuća eura

Što upućuje na rat cijenama u Kini. Očito je da BYD-ova ekstremna smanjenja cijena prisiljavaju konkurente na djelovanje. Potpuno novi električni automobili sada se u Kini prodaju već od 7500 eura, dok plug-in hibridni obiteljske SUV-ove kupci mogu pronaći za 10.000 eura. Sada Geely (vlasnik Volva) oštro smanjuje cijene nekoliko modela. Međutim, Geely i BYD nisu jedini koji snižavaju cijene. Kineski IM Motors i Leapmotor sada nude popuste do 30 posto na određene modele. To se uglavnom odnosi na veće električne SUV-ove u srednjoj klasi. Svatko tko zamijeni svoj stari automobil može dobiti i dodatnu Geelyjevu potporu, a tu su i državne subvencije. Borba za kupce na najvećem svjetskom tržištu električnih automobila tek jw počela. Europskim i japanskim konkurentima (pa i Tesli) bit će teško izdržati ovaj pritisak domaćih marki. Poslovni

21.05. (00:00)

Što pametnije, to osjetljivije

Senzor automobila može spržiti kameru na vašem pametnom telefonu

Upozorenje: nemojte usmjeravati kameru telefona izravno prema lidar senzoru. Video nedavno podijeljen na Redditu pokazuje zašto. Dok kamera zumira senzor pričvršćen na krov Volva EX90, cijela galaksija šarenih točkica urezana je u sliku, formirajući se preko točno mjesta gdje se može vidjeti bljeskajuće svjetlo unutar lidar uređaja. To nije bljesak objektiva ili digitalni kvar, već stvarno, fizičko oštećenje kamere. Trajno. Ne možemo vidjeti laserske zrake jer su u valnoj duljini izvan raspona ljudskog vida. Kamere su, s druge strane, previše osjetljive na snažne zrake. Njihovi osjetljivi mali senzori mogu biti oštećeni ako se previše približe izvoru lidara ili ako se za gledanje u njega koristi dugi objektiv. tportal

04.05. (14:00)

Doba prije ekrana i aftershavea iz ventilacije

Kad su auti još imali dušu (i ključ): devedesete ponovno na kotačima

U devedesetima su automobili još uvijek imali karakter: dizajnirani da traju, jednostavni za servis, bez ekrana, senzora ili nepotrebnih pomagala. Vozači su sami otvarali prozore, slušali CD-e, a parkirali bez pomoći kamere i radara. Automobili su nudili izravan osjećaj vožnje, često uz sportski duh i jasnu mehaničku povezanost s cestom. Iako su bili manje sigurni i često manje udobni od današnjih vozila, pružali su više “duše” i autentičnosti. Danas, dok automobili postaju gadgeti na kotačima, mnogi s nostalgijom gledaju na vrijeme kada je auto bio više od prijevoznog sredstva – bio je stil, stav i prijatelj na cesti. Zlatna je to era kada su i najobičniji modeli imali osobnost, a svaka vožnja značila nešto više od pukog putovanja od točke A do B. Revija HAK

09.04. (22:00)

Ispravna vožnja - zdrava getriba

Ove dvije greške rade mnogi vozači, nepotrebno opterećuju i troše spojku i mjenjač

Držanje automobila na uzbrdici djelomično otpuštenom spojkom te kretanje naprijed iz rikverca, prije nego se automobil potpuno zaustavi, nepotrebno haba lamelu spojke i opterećuje mehanizam prijenosa snage. Ispravan postupak: Kad pri manevriranju iz hoda unatrag treba krenuti naprijed, nožnom kočnicom treba potpuno zaustaviti automobil, prebaciti mjenjač iz položaja R u prvi stupanj i krenuti naprijed. Isto tako, ako se kraće zaustavljate na uzbrdici, pritisnite nožnu kočnicu, držite spojku do kraja pritisnutu i ostavite mjenjač u prvom stupnju. Nacional

03.04. (17:00)

I to bez poreza

Mercedesov bolid ima tehnologiju Formule 1, košta 2,27 milijuna eura

Redovno održavanje Mercedes-Benz naplaćuje 42.000 eura – svake godine. Na AMG Oneu rade dva zaposlenika tjedan dana. Mijenja se ulje u mjenjaču, motorno ulje, kočiona tekućina i rashladna tekućina, brine se o pogonu, filtru ulja, ventilima, rashladnoj tekućini i filtru zraka. Ako vlasnik ikada dostigne 50.000 na dnevnom je redu veliki remont cjelokupnog pogonskog sklopa Formule 1, uključujući električnu prednju osovinu, bateriju, sve elektromotore i motor s unutarnjim izgaranjem. Ako je potreban novi pogon, to može iznositi i do 800.000 eura, uključujući novi set kotača. Četiri nova magnezijska kotača koštaju 85.200 eura. Možete proći i jeftinije jer za standardne aluminijske felge treba izdvojiti 9100 eura… Revija HAK