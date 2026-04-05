Razapet si jedino ti pred ekranom

Filmska 2026. godina nudi pravi vatromet na velikim platnima, spajajući nostalgične povratke, biografske drame i epske vizije vrhunskih redatelja. Najveću prašinu podiže Christopher Nolan sa svojim povijesnim epom The Odyssey, u kojem Matt Damon predvodi impresivnu glumačku postavu, dok se Steven Spielberg vraća korijenima u znanstvenofantastičnom trileru Disclosure Day. Za ljubitelje spektakla, prosinca donosi završetak Villenueveove trilogije Dune: Part Three, a kralj popa oživljava u biografskom filmu Michael.

Modni svijet uzbuđeno iščekuje nastavak klasika Vrag nosi Pradu 2, u kojem se Miranda Priestley suočava s novim vremenima, dok nas Aaron Sorkin uvlači u mračne tajne tehnološkog diva u filmu The Social Reckoning. Neće nedostajati ni akcije: Brad Pitt se vraća kao legendarni kaskader u The Adventures of Cliff Booth, a Tom Cruise surađuje s Iñárrituom na misterioznom projektu Digger. Uz povratak omiljenih igračaka u Toy Story 5 i mračnu atmosferu novog uratka Roberta Eggersa, Werwulf, pred nama je godina koju će obilježiti vrhunsko pripovijedanje.