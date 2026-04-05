Razapet si jedino ti pred ekranom
Alternativni Uskrs pred ekranom: Od horor zečeva do gangsterskih obračuna
Dok Božić vlada ekranima, Uskrs nudi bizarniji repertoar koji spaja tradiciju i kaos. Ovaj popis istražuje naslove koji blagdan koriste kao scenu za krvoproliće, satiru ili dramu. Na listi su se našli znanstveno-fantastični Critters 2, radnička crna komedija Hank i Mike, francuska farsa Sretan Uskrs te bizarni horori Easter Bloody Easter i Mrtvi snijeg. Kontrast pružaju pitomija Čokolada, politički triler Kordon smješten u prosvjedni Beograd, te kultni gangsterski klasik Crni petak za gangstere. Ovi filmovi dokazuju da uskrsni vikend nudi mnogo više od biblijskih spektakla. Bug