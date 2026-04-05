Jučer (23:00)

Razapet si jedino ti pred ekranom

Alternativni Uskrs pred ekranom: Od horor zečeva do gangsterskih obračuna

Dok Božić vlada ekranima, Uskrs nudi bizarniji repertoar koji spaja tradiciju i kaos. Ovaj popis istražuje naslove koji blagdan koriste kao scenu za krvoproliće, satiru ili dramu. Na listi su se našli znanstveno-fantastični Critters 2, radnička crna komedija Hank i Mike, francuska farsa Sretan Uskrs te bizarni horori Easter Bloody Easter i Mrtvi snijeg. Kontrast pružaju pitomija Čokolada, politički triler Kordon smješten u prosvjedni Beograd, te kultni gangsterski klasik Crni petak za gangstere. Ovi filmovi dokazuju da uskrsni vikend nudi mnogo više od biblijskih spektakla. Bug


Prekjučer (23:00)

Od mrkve do horora

Simbolika i uloga zeca u povijesti filma: Nije samo rezerviran za Uskrs

Filmski svijet desetljećima koristi zečeve kao simbol nevinosti, ali i potpunog ludila. Članak donosi pregled 20 kultnih naslova – od dirljivih klasika poput Bambija i Wallacea i Gromita, do istinskih horora. Na listi se nalaze zlokobni Frank iz Donnieja Darka, ubojita zvijer iz Montyja Pythona i legendarni “bunny boiler” iz Fatalne privlačnosti. Dok Zootopia nudi društvenu satiru, Watership Down traumatizira generacije realizmom prirode. Prvo mjesto zasluženo drži Tko je smjestio Zeki Rogeru?, djelo koje spaja noir detektivsku priču s vrhunskom animacijom. The Guardian

Prekjučer (16:00)

Gledati trijezni

Acid rock na velikom platnu: Kako je psihodelija pokorila kinematografiju

Psihodelija na filmu procvjetala je sredinom 60-ih, potaknuta hitom “White Rabbit” i redefiniranjem Disneyjeve “Alise u zemlji čudesa” kao LSD tripa. Od underground eksperimenata Storm de Hirsch do ambicioznih djela poput “Chappaqua“, film je postao poligon za vizualizaciju izmijenjene svijesti. Dok je Hollywood profitirao na “drugsploitation” naslovima poput Cormanovog “The Trip“, dokumentarci kao “Monterey Pop” autentično su sačuvali duh Ljeta ljubavi. Ova era nije bila samo maškarada, već revolucionarno spajanje rock glazbe i avangardne estetike koje je trajno promijenilo vizualni jezik suvremene kulture. Kažu na Ravno do dna, koji su psihodeliji na filmu posvetili i drugi članak.

Četvrtak (09:00)

Friško iz rerne

Filmski vodič kroz 2026.: Što gledati do kraja godine?

Filmska 2026. godina nudi pravi vatromet na velikim platnima, spajajući nostalgične povratke, biografske drame i epske vizije vrhunskih redatelja. Najveću prašinu podiže Christopher Nolan sa svojim povijesnim epom The Odyssey, u kojem Matt Damon predvodi impresivnu glumačku postavu, dok se Steven Spielberg vraća korijenima u znanstvenofantastičnom trileru Disclosure Day. Za ljubitelje spektakla, prosinca donosi završetak Villenueveove trilogije Dune: Part Three, a kralj popa oživljava u biografskom filmu Michael.

Modni svijet uzbuđeno iščekuje nastavak klasika Vrag nosi Pradu 2, u kojem se Miranda Priestley suočava s novim vremenima, dok nas Aaron Sorkin uvlači u mračne tajne tehnološkog diva u filmu The Social Reckoning. Neće nedostajati ni akcije: Brad Pitt se vraća kao legendarni kaskader u The Adventures of Cliff Booth, a Tom Cruise surađuje s Iñárrituom na misterioznom projektu Digger. Uz povratak omiljenih igračaka u Toy Story 5 i mračnu atmosferu novog uratka Roberta Eggersa, Werwulf, pred nama je godina koju će obilježiti vrhunsko pripovijedanje. Journal

 

20.03. (11:00)

Gledaš, a suze same liju

Titanic proglašen najtužnijim filmom, prestigao i Notebook i Duha

Anketa kanala Great Romance potvrdila je da je Titanic najtužniji film svih vremena za 41% gledatelja, ostavljajući iza sebe klasike poput Bilježnice i Duha. Žene plaču dvostruko češće od muškaraca, no analiza Reddita iz 2024. nudi brutalniju alternativu: japanski animirani film Groblje krijesnica. Stručnjaci ističu da je plakanje uz ekrane zapravo zdravo oslobađa endorfin i oksitocin, pomaže u obradi emocija i produbljuje bliskost s osobama s kojima gledamo film. Index

15.03. (15:00)

Kad imaš nešto zbilja dobro za ispričati i uspije ti od prve

Rasprava na Forumu: Po prvom filmu veličina redatelja se poznaje

Skoro svi veliki redatelji imaju odličan prvi film, nekima to ostane i najbolji. Nekad to bude i drugi – kažu na jednoj novijoj temi na Forumu. Orson Welles je počeo s Građaninom Kaneom, Godard s Do posljednjeg daha, Ridley Scott s Duelistima, Tarantinom s Psima iz rezervoara, Spielberg s Duelom, braća Coen s Blood Simple… sve danas pamtljivi filmovi. Ja to objašnjavam time da ako si ti pravi filmaš i goriš od želje da snimiš film, ugradiš u taj prvi greatest hits svega što imaš kao unikatno biće i da je logično da to bude nekontrolirana eksplozija velike energije, ushita i slobode – kaže u otvaranju pokretač teme. Zanimljiva opservacija, iako bi se dalo diskutirati. Kubrick se npr. s prvim filmom nije proslavio, a tu su i Bergman, Hitchcock, Fellini, Antonioni…

12.03. (23:00)

Osim ako neće biti nekog neočekivanog 'plot twista'

Predviđanja za Oscare: tko će najvjerojatnije ponijeti kipiće

Glavni favorit večeri prema Ravno do dna je “One Battle After Another”, koji bi mogao osvojiti Oscara za najbolji film, režiju (Paul Thomas Anderson), adaptirani scenarij i montažu. “Sinners” se očekuje kao pobjednik za izvorni scenarij i glazbu, uz šansu u utrci za najbolji film. Michael B. Jordan (“Sinners”) blagi je favorit za najboljeg glumca, iako Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) ostaje ozbiljan izazivač. Jessie Buckley (“Hamnet”) vodi za najbolju glumicu, Sean Penn (“One Battle After Another”) za sporednog glumca, a Amy Madigan (“Weapons”) za sporednu glumicu. U tehničkim kategorijama favoriti su “Frankenstein”, “F1” i “Avatar: Fire and Ash”.

09.03. (23:24)

18.02. (14:00)

'Televizija kao muzika u liftu'

Netflix sve više dizajnira filmove i serije za gledatelje koji usput gledaju još nešto

Pojednostavljuje li Netflix dijalog i pripovijedanje u svojim filmovima i TV emisijama kako bi odgovarali publici za koju zna da jedva obraća pažnju? – pita se novinar Deutsche Wellea. Provedite vrijeme pregledavajući Netflixove originalne serije i brzo ćete uočiti određeni obrazac. Likovi opisuju što rade ili osjećaju. Podsjećaju vas na ono što se dogodilo nekoliko trenutaka ranije. Iznose svoje ciljeve i motivacije, u slučaju da ste nešto propustili prvi – ili drugi – put.  Fenomen je poznat kao gledanje na “drugom ekranu”, a Netflixovi algoritmi – sposobni pratiti do sekunde kada se gledatelji isključe ili prestanu gledati – izvukli su direktan zaključak: njihova publika je ometena, a sadržaj bi trebao prilagoditi toj distrakciji. Emisije su napisane kako bi preživjele gledanje tokom online kupovine, pregledavanja TikToka ili polu slušanja iz druge sobe…

07.02. (19:00)

Kino za svakoga ponešto

Vodič kroz filmsku veljaču: Od klasika do motora i motorki

Veljača u kina donosi pravi emocionalni i žanrovski kaos. Gledat ćemo Margot Robbie u moderniziranim Orkanskim visovima, dok Liam Neeson spašava svijet od – zombi gljiva. Ljubitelji adrenalina moći će uživati u povratku kultnog Vriska i SF trileru Gorea Verbinskog, a oni željni drame u napetoj romansi Alexandera Skarsgårda. Za obiteljski odlazak u kino tu je animirani sportski autsajder GOAT, dok ljubitelje glazbe čeka nikad viđeni Elvis. Od iračkih torti do američkih milijardera, ovaj mjesec nudi sve: od suza i straha do vrhunske akcije. Index