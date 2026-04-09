Krv, znoj i javni pozivi

Kako se financira film u Hrvatskoj i zašto Kušan nije dobio podršku za “Bečku školu”?

Većina filmskih projekata u Hrvatskoj financira se kroz javne pozive koje raspisuju Hrvatski audiovizualni centar i HRT. HAVC raspisuje natječaje za različite faze i formate – od razvoja ideje do produkcije, od eksperimentalnog do igranog. Najvažnija su dva velika godišnja poziva za produkciju, uz koje raspisuje i nekoliko malih. HRT, kao javni servis, zakonski je obvezan najmanje 15% svojeg godišnjeg programskog proračuna osigurati za nabavu od neovisnih proizvođača, što naravno koristi nezavisnim producentima. Također raspisuje javne pozive, od kojih je najveći onaj za ulaganje u proizvodnju. U praksi to znači da su upravo HAVC i HRT ključni stupovi financiranja. Ako ne dobijete sredstva iz tih izvora, vrlo ćete teško zatvoriti financijsku konstrukciju za projekt

Nakon produkcije, koja je sufinancirana javnim sredstvima, bačen si u realni sektor gdje i dalje jedva držiš glavu iznad vode. Domaći filmovi se natječu s velikim holivudskim naslovima, a kazališne predstave sa stand-upom i lakšim komercijalnim sadržajem. U tom prostoru pokušavaš pronaći publiku, a na kraju distribucije često ne uspiješ pokriti sve troškove. Jelena Hadži-Manev prenosi razgovor s Ljubom Zdjelarevićem u kolumni za Večernji.


Bečka škola: U novoj seriji austrougarski ravnatelj secira hrvatsko školstvo

Bečka škola nova je hrvatska humoristična mockumentary serija o ravnatelju Eugenu Mohorovičiću Katančiću, zaljubljeniku u Austro-Ugarsku koji preuzima gimnaziju u izmišljenom zagorskom mjestu Veselišće. Iako bi trebao modernizirati školu po skandinavskom modelu, Eugen je odlučan pretvoriti je u k.u.k. učilište. Serija kroz kratke skečeve na Instagramu, TikToku i YouTubeu ironizira hrvatsko školstvo, od sindikata do nedostatka krede. Rijetkost je da se nova domaća serija prvo gradi i reklamira upravo na društvenim mrežama, a reakcije publike zasad su vrlo pozitivne. Autori serije su Daniel Kušan (redatelj) i Stjepan Perić (glavni glumac). Scene u školi snimane su u Pregradi (iako je u ravnateljevom fokusu Zagreb kakav je nekad bio). Kada će serija izaći, još nije poznato. 24 sata, Journal, Srednja