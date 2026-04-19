Odobrio papa

I Vatikan ima svoju listu filmova za preporuku
Povodom stote obljetnice kinematografije, Vatikan je 1995. godine objavio popis 45 značajnih filmova podijeljenih u tri kategorije: religija, vrijednosti i umjetnost. Popis nije zamišljen kao dogma, već kao putokaz prema djelima koja obogaćuju ljudski duh. Iako neka ostvarenja sadrže prizore nasilja ili sekularne ideje, Crkva ih priznaje kao vrhunska umjetnička postignuća koja potiču na kritičko razmišljanje. Među odabranima su klasici poput Schindlerove liste, ali i kompleksna djela poput Tarkovskog. Također, na popisu su filmovi Stanleyja Kubricka, Johna Forda, Bergmana, Kurosawe, ali i Charlieja Chaplina, Louisa Mallea, Kieslowskog i drugih. Decent Films