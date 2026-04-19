I Vatikan ima svoju listu filmova za preporuku - Monitor.hr
Danas (12:00)

Odobrio papa

I Vatikan ima svoju listu filmova za preporuku

Povodom stote obljetnice kinematografije, Vatikan je 1995. godine objavio popis 45 značajnih filmova podijeljenih u tri kategorije: religija, vrijednosti i umjetnost. Popis nije zamišljen kao dogma, već kao putokaz prema djelima koja obogaćuju ljudski duh. Iako neka ostvarenja sadrže prizore nasilja ili sekularne ideje, Crkva ih priznaje kao vrhunska umjetnička postignuća koja potiču na kritičko razmišljanje. Među odabranima su klasici poput Schindlerove liste, ali i kompleksna djela poput Tarkovskog. Također, na popisu su filmovi Stanleyja Kubricka, Johna Forda, Bergmana, Kurosawe, ali i Charlieja Chaplina, Louisa Mallea, Kieslowskog i drugih. Decent Films


Ponedjeljak (19:00)

Njemu je i iPhone dovoljan

Soderbergh razljutio kolege izjavama o upotrebi umjetne inteligencije u filmu

Redatelj Steven Soderbergh ne strahuje od umjetne inteligencije; dapače, vidi je kao moćan i ekonomičan alat za rješavanje kreativnih blokada. Koristeći AI u dokumentarcu o Lennonu, uspio je vizualizirati apstraktne filozofske ideje za koje bi mu ranije trebali basnoslovno skupi vizualni efekti. Smatra da je njegova primarna dužnost isporučiti kvalitetan film, a AI mu to trenutno olakšava. Iako poštuje kolege koji ne dijele njegove mišljenje, on preferira istražiti svaku novu tehnologiju. Zaključuje kako nismo na pragu propasti niti revolucije, već u ranoj fazi čiju ćemo pravu vrijednost spoznati tek za pet godina. Iz razgovora za Variety (ukazali na to na Monitorovom forumu).

09.04. (18:00)

Dosadili nam titlovi

Domaći filmovi općenito gledaniji u kinima nego prije

Hrvatska kinematografija ostvarila je rekordan početak godine s više od 1,5 milijuna posjetitelja u kinima, što je rast od 78,6% u odnosu na lani. Glavni pokretač ovog fenomena je hit “Svadba” Igora Šeregija, koju je pogledalo nevjerojatnih 780.779 ljudi. Uz bok holivudskim blockbusterima stoji i dječji film “Glavonja“, dok ljestvicu najgledanijih domaćih naslova upotpunjuju Sedlarovih “260 dana“, “Drugi dnevnik Pauline P.” te dokumentarac “Fiume o Morte“. Ovim rezultatom domaći film dominira tržištem, ostavljajući iza sebe čak i brojne strane hitove. tportal

09.04. (09:00)

Krv, znoj i javni pozivi

Kako se financira film u Hrvatskoj i zašto Kušan nije dobio podršku za “Bečku školu”?

Većina filmskih projekata u Hrvatskoj financira se kroz javne pozive koje raspisuju Hrvatski audiovizualni centar i HRT. HAVC raspisuje natječaje za različite faze i formate – od razvoja ideje do produkcije, od eksperimentalnog do igranog. Najvažnija su dva velika godišnja poziva za produkciju, uz koje raspisuje i nekoliko malih. HRT, kao javni servis, zakonski je obvezan najmanje 15% svojeg godišnjeg programskog proračuna osigurati za nabavu od neovisnih proizvođača, što naravno koristi nezavisnim producentima. Također raspisuje javne pozive, od kojih je najveći onaj za ulaganje u proizvodnju. U praksi to znači da su upravo HAVC i HRT ključni stupovi financiranja. Ako ne dobijete sredstva iz tih izvora, vrlo ćete teško zatvoriti financijsku konstrukciju za projekt

Nakon produkcije, koja je sufinancirana javnim sredstvima, bačen si u realni sektor gdje i dalje jedva držiš glavu iznad vode. Domaći filmovi se natječu s velikim holivudskim naslovima, a kazališne predstave sa stand-upom i lakšim komercijalnim sadržajem. U tom prostoru pokušavaš pronaći publiku, a na kraju distribucije često ne uspiješ pokriti sve troškove. Jelena Hadži-Manev prenosi razgovor s Ljubom Zdjelarevićem u kolumni za Večernji.

07.04. (20:00)

Bunkerski party u KIC-u

Kinocenzura: Zabranjeni filmski klasici pred zagrebačkom publikom

U sklopu izložbe “Zemlja zabrane“, zagrebački KIC tijekom travnja ugošćuje program Kinocenzura. Kroz sedam kultnih ostvarenja, od prvog sudski zabranjenog filma Grad (1963.) do kontroverznog Plastičnog Isusa, program istražuje granice umjetničke slobode u bivšoj državi. Posjetitelji će vidjeti radove Žilnika, Grlića, Godine i Čengića — djela koja su desetljećima provela u “bunkeru” zbog “izvrtanja stvarnosti” i političke subverzije. Posebna su atrakcija razgovori s autorima te prikazivanje filma Virdžina, čiju je distribuciju u Hrvatskoj 1991. spriječio početak rata. Idealna prilika za susret s “opasnom” kinematografijom. Jutarnji

06.04. (01:00)

Razapet si jedino ti pred ekranom

Alternativni Uskrs pred ekranom: Od horor zečeva do gangsterskih obračuna

Dok Božić vlada ekranima, Uskrs nudi bizarniji repertoar koji spaja tradiciju i kaos. Ovaj popis istražuje naslove koji blagdan koriste kao scenu za krvoproliće, satiru ili dramu. Na listi su se našli znanstveno-fantastični Critters 2, radnička crna komedija Hank i Mike, francuska farsa Sretan Uskrs te bizarni horori Easter Bloody Easter i Mrtvi snijeg. Kontrast pružaju pitomija Čokolada, politički triler Kordon smješten u prosvjedni Beograd, te kultni gangsterski klasik Crni petak za gangstere. Ovi filmovi dokazuju da uskrsni vikend nudi mnogo više od biblijskih spektakla. Bug

05.04. (01:00)

Od mrkve do horora

Simbolika i uloga zeca u povijesti filma: Nije samo rezerviran za Uskrs

Filmski svijet desetljećima koristi zečeve kao simbol nevinosti, ali i potpunog ludila. Članak donosi pregled 20 kultnih naslova – od dirljivih klasika poput Bambija i Wallacea i Gromita, do istinskih horora. Na listi se nalaze zlokobni Frank iz Donnieja Darka, ubojita zvijer iz Montyja Pythona i legendarni “bunny boiler” iz Fatalne privlačnosti. Dok Zootopia nudi društvenu satiru, Watership Down traumatizira generacije realizmom prirode. Prvo mjesto zasluženo drži Tko je smjestio Zeki Rogeru?, djelo koje spaja noir detektivsku priču s vrhunskom animacijom. The Guardian

04.04. (16:00)

Gledati trijezni

Acid rock na velikom platnu: Kako je psihodelija pokorila kinematografiju

Psihodelija na filmu procvjetala je sredinom 60-ih, potaknuta hitom “White Rabbit” i redefiniranjem Disneyjeve “Alise u zemlji čudesa” kao LSD tripa. Od underground eksperimenata Storm de Hirsch do ambicioznih djela poput “Chappaqua“, film je postao poligon za vizualizaciju izmijenjene svijesti. Dok je Hollywood profitirao na “drugsploitation” naslovima poput Cormanovog “The Trip“, dokumentarci kao “Monterey Pop” autentično su sačuvali duh Ljeta ljubavi. Ova era nije bila samo maškarada, već revolucionarno spajanje rock glazbe i avangardne estetike koje je trajno promijenilo vizualni jezik suvremene kulture. Kažu na Ravno do dna, koji su psihodeliji na filmu posvetili i drugi članak.

02.04. (09:00)

Friško iz rerne

Filmski vodič kroz 2026.: Što gledati do kraja godine?

Filmska 2026. godina nudi pravi vatromet na velikim platnima, spajajući nostalgične povratke, biografske drame i epske vizije vrhunskih redatelja. Najveću prašinu podiže Christopher Nolan sa svojim povijesnim epom The Odyssey, u kojem Matt Damon predvodi impresivnu glumačku postavu, dok se Steven Spielberg vraća korijenima u znanstvenofantastičnom trileru Disclosure Day. Za ljubitelje spektakla, prosinca donosi završetak Villenueveove trilogije Dune: Part Three, a kralj popa oživljava u biografskom filmu Michael.

Modni svijet uzbuđeno iščekuje nastavak klasika Vrag nosi Pradu 2, u kojem se Miranda Priestley suočava s novim vremenima, dok nas Aaron Sorkin uvlači u mračne tajne tehnološkog diva u filmu The Social Reckoning. Neće nedostajati ni akcije: Brad Pitt se vraća kao legendarni kaskader u The Adventures of Cliff Booth, a Tom Cruise surađuje s Iñárrituom na misterioznom projektu Digger. Uz povratak omiljenih igračaka u Toy Story 5 i mračnu atmosferu novog uratka Roberta Eggersa, Werwulf, pred nama je godina koju će obilježiti vrhunsko pripovijedanje. Journal

 

20.03. (11:00)

Gledaš, a suze same liju

Titanic proglašen najtužnijim filmom, prestigao i Notebook i Duha

Anketa kanala Great Romance potvrdila je da je Titanic najtužniji film svih vremena za 41% gledatelja, ostavljajući iza sebe klasike poput Bilježnice i Duha. Žene plaču dvostruko češće od muškaraca, no analiza Reddita iz 2024. nudi brutalniju alternativu: japanski animirani film Groblje krijesnica. Stručnjaci ističu da je plakanje uz ekrane zapravo zdravo oslobađa endorfin i oksitocin, pomaže u obradi emocija i produbljuje bliskost s osobama s kojima gledamo film. Index

15.03. (15:00)

Kad imaš nešto zbilja dobro za ispričati i uspije ti od prve

Rasprava na Forumu: Po prvom filmu veličina redatelja se poznaje

Skoro svi veliki redatelji imaju odličan prvi film, nekima to ostane i najbolji. Nekad to bude i drugi – kažu na jednoj novijoj temi na Forumu. Orson Welles je počeo s Građaninom Kaneom, Godard s Do posljednjeg daha, Ridley Scott s Duelistima, Tarantinom s Psima iz rezervoara, Spielberg s Duelom, braća Coen s Blood Simple… sve danas pamtljivi filmovi. Ja to objašnjavam time da ako si ti pravi filmaš i goriš od želje da snimiš film, ugradiš u taj prvi greatest hits svega što imaš kao unikatno biće i da je logično da to bude nekontrolirana eksplozija velike energije, ushita i slobode – kaže u otvaranju pokretač teme. Zanimljiva opservacija, iako bi se dalo diskutirati. Kubrick se npr. s prvim filmom nije proslavio, a tu su i Bergman, Hitchcock, Fellini, Antonioni…