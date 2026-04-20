Kauč nikad nije bio toliko romantiziran
Od Hannibala do Hollywooda: Najveći filmski mitovi o psihoterapiji
Iako je stvarna psihoterapija često vizualno predvidljiva, filmska industrija već stoljeće eksploatira taj proces kroz dramatične, ali često pogrešne prikaze. Tekst na VoxFeminae analizira šest ključnih mitova: od zablude da je terapija samo trenutna katarza, preko dominacije muških figura autoriteta, pa sve do opasnih prikaza terapeuta kao manipulatora ili ljubavnika. Dok Hollywood romantizira kršenje granica i neravnotežu moći, stvarna terapija počiva na profesionalnom okviru i dugotrajnom radu. Ipak, noviji dokumentarni serijali polako utiru put vjernijim i manje senzacionalističkim prikazima ove plemenite, ali često neshvaćene profesije.