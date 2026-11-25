I nema da nisi znao
Fiskalizacija 2.0: Kako se pripremiti za obvezno uvođenje e-računa i automatizaciju poslovanja
Fiskalizacija 2.0 uskoro proširuje obvezu izdavanja e-računa i na subjekte izvan sustava PDV-a, čime e-račun postaje temelj poslovanja u Hrvatskoj. Prosinački specijal časopisa Mreža na dvanaest stranica analizira tehnološku pozadinu decentraliziranog sustava, standarde razmjene i ulogu informacijskih posrednika. Uz popis ovlaštenih posrednika i vodič za njihov odabir prema troškovima i sigurnosti, donosimo uvid iz Porezne uprave o dosadašnjih 110 milijuna fiskaliziranih e-računa. Obrađujemo i besplatni Mikroeračun, nove obveze eIzvještavanja, automatizaciju računovodstva te iskustva pružatelja usluga i softverskih arhitekata uoči zakonskih promjena. Mreža