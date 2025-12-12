Godina eRačuna i stotinu novih šifri
Fiskalizacija 2.0, porez na dobit, PDV i novi zakoni na jednom mjestu – što nas sve čeka od nove godine
Od 2026. u Hrvatskoj stupaju na snagu opsežne izmjene poreznih, administrativnih i radnih propisa. Porez na dobit donosi nova pravila za strane prihode, sponzorstva i transferne cijene prema OECD-u. U PDV-u se pojednostavljuju prijave i ukidaju obrasci URA i PPO, a eRačuni postaju obvezni. Fiskalizacija 2.0 uvodi puni B2B/B2G sustav eRačuna i eIzvještavanja. Najavljuju se promjene u sustavu rada stranaca i pripreme za EU Direktivu o transparentnosti plaća. Od 2027. slijedi daljnje proširenje fiskalnih obveza i razmjena podataka s lokalnom samoupravom. Poslovni