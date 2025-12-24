Ili si poduzetnik - ili lovac u mutnom
Fiskalizacija 2.0 proširuje nadzor na sve poslovne račune, bez odgode primjene
S početkom nove godine na snagu stupa fiskalizacija 2.0, koja više ne obuhvaća samo račune prema građanima, nego i sve račune između poduzetnika. Svaki B2B račun morat će prolaziti kroz fiskalizacijski sustav, u stvarnom vremenu. Mali poduzetnici, obrtnici i OPG-ovi upozoravaju na tehničke, financijske i organizacijske probleme te traže odgodu ili testno razdoblje, no Ministarstvo financija to odbija. Kazne za nepridržavanje propisa kreću se od 2.500 do 66.000 eura, a računi se moraju čuvati 11 godina. tportal