A tek je počelo
Računovođe traže hitna rješenja zbog zastoja u fiskalizaciji
Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske upozorila je na ozbiljne tehničke probleme u sustavu fiskalizacije i slanja eRačuna koji tjednima otežavaju rad poreznih obveznika i računovođa. Nakon brojnih prijava s terena održan je sastanak s Poreznom upravom i APIS-om, na kojem su zatražena konkretna rješenja, bolja komunikacija i službene obavijesti o padovima sustava. Računovođe upozoravaju na stres, gubitak vremena i rizik kazni, traže jasne upute za Fiskaplikaciju te pravodobne objave tehničkih problema. Stabilizacija sustava proglašena je prioritetom.