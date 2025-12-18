Nedopečeno jelo
Glas poduzetnika traži odgodu e-fiskalizacije 2.0: “Uvjeti za uvođenje nisu ispunjeni”
Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je danas službeni zahtjev ministru financija Marku Primorcu za odgodu početka primjene e-fiskalizacije 2.0 za najmanje tri mjeseca, upozoravajući da sustav u ovom trenutku nije spreman za primjenu. Glas poduzetnika podržava digitalizaciju i transparentnost poslovanja, no ističe da Pravilnik o fiskalizaciji još uvijek nije dovršen, tehnička dokumentacija se mijenja, a testna okruženja nisu stabilna niti dostupna svim korisnicima. Poseban problem predstavlja činjenica da e-fiskalizacija 2.0 kratkoročno ne smanjuje administrativne obveze, već ih dodatno širi na gotovo sve poslovne transakcije, uz stroži sustav izvještavanja Poreznoj upravi. Time se dodatno opterećuju mali i mikro poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi i sezonski poslovi, koji već posluju u uvjetima visoke inflacije, rasta troškova energije i nedostatka radne snage. N1