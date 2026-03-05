Stara rock misterija opet svira novu teoriju

Neovisni tim forenzičara tvrdi da postoje novi dokazi koji dovode u pitanje službeni zaključak da je Kurt Cobain 1994. počinio samoubojstvo. U analizi obdukcije i mjesta smrti navode tragove koji bi mogli upućivati na predoziranje heroinom prije pucnja te moguće insceniranje mjesta događaja. Spominju i nelogičnosti poput položaja oružja, čistoće ruke i sumnjivog dijela oproštajne poruke. Cobainovi rukavi bili su zavrnuti, a pribor za heroin, pronađen nekoliko metara dalje, bio je uredno složen, sa štrcaljkama na koje su bile vraćene kapice, što je malo vjerojatno da bi učinila osoba koja umire. Unatoč njihovim tvrdnjama, ured patologa i policija Seattlea i dalje ostaju pri zaključku da je riječ o samoubojstvu te zasad odbijaju ponovno otvoriti slučaj. Index