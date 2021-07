Ona će za vas “znati što traži i zbog čega i zašto je nebo obješeno o plamteće a ne plastične kukice i zašto je uopće obješeno” ili će naprosto “svući nebo ako želi, do gola”, ogoliti vas u jednom kafanskom prizoru do same srži hvatajući vas u svoje olovne, a prozračne rečenice. Čitatelj priče “Tipično” sjedit će za stolom polusjeni nekoga kuta kafane i prisluškivati dijalog dok ispija vruću mirisnu kavu, neće željeti da stane, a kad zaista utihne, ostat će promatrati kapi koje se slijevaju po staklenoj stijeni siguran da je prisluškivao artizam, znajući da se Volver vratila da sjedne na tron, meko, bez pompe, prosvijećeno apsolutistički kako oblikuje i svoje tekstove. U Slobodnoj temi sudjelovalo je 14 forumaša donijevši inspiraciju bez motivacije temom, različitost i svakomu poneki dobrohotan komentar u ovom 22. ciklusu Zadaćnica. Kakvo je tvoje NE tema je 23. ciklusa, recite mu da i pridružite se. Forum.hr