Na prodaju

Slobodna piše o paru koji 25 godina živi od vegetarijanske prehrane, ne jedu meso, jaja ni ribu. Na istoj je “dijeti” i njihov sin. Što god mislili o njihovom izboru, mora se priznati da dobro izgledaju. “Ako mislite da je to ekstremno, jeste li čuli za bretarijanstvo? To su ljudi koji uopće ne jedu, niti piju. Žive od prane, energije koja dolazi općenito iz prirode – sunca, zraka… Mislite da je to nemoguće? Mi volimo biti otvorena uma, poslušati, istražiti i iskusiti prije nego što o nečemu donesemo svoj sud”, kažu oni. Zvuči ekstremno, no to je filozofija koju prati snažno uvjerenje. Oni koji su iskusili kažu da se potpuno mijenja percepcija, a svoje mišljenje ima i Forum.