Pofriškan i s novom frizurom
Google mijenja dizajn loga: Svijetliji ‘G’ sa suptilnijim prijelazima boja
Google je službeno najavio redizajn svojeg prepoznatljivog “G” loga, uvodeći moderniji izgled sa svjetlijim bojama i postupnim prijelazom boja. Službeno objašnjenje je posvećenost eri umjetne inteligencije. Kako navodi MoneyControl, ovaj osvježeni simbol, koji smo prvi put vidjeli ranije ove godine uz Google Search, sada postaje službeni znak cijele tvrtke, predstavljajući kako brend tako i širu organizaciju. Iako je izgled promijenjen, iz tvrtke naglašavaju kako dizajn ostaje duboko ukorijenjen u prepoznatljivom četverobojnom identitetu. Bug