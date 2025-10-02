Google, uz druge tehnološke divove, snima dijelove glasovnih interakcija kako bi unaprijedio usluge poput Pretraživanja, Asistenta i Karata. Iako tvrde da to čine radi poboljšanja usluga, ovo može ugroziti privatnost korisnika te potencijalno otvoriti vrata kibernetičkim napadima. Rješenja: Kako zaustaviti Googleovo “slušanje” (Poslovni):

Isključite glasovne i audio aktivnosti Idite na “Manage your Google account” > Podaci i privatnost > Postavke povijesti.

Deaktivirajte “Glasovnu i audio aktivnost” Uklonite mikrofon i kameru iz jednadžbe U postavkama uređaja upravljajte dopuštenjima aplikacija. Onemogućite pristup mikrofonu i kameri za aplikacije poput Google Asistenta Izbrišite prethodne snimke Na istom mjestu (Glasovna i audio aktivnost), pregledajte i obrišite već pohranjene snimke Redovito provjeravajte dopuštenja Pregledavajte postavke privatnosti za sve aplikacije. Budite oprezni kod instalacije novih Dodatni koraci za sigurnost Koristite VPN, redovito ažurirajte softver i birajte aplikacije iz pouzdanih izvora

Isključivanje ovih postavki ne sprječava Google da prikuplja osnovne podatke za svoje usluge, ali značajno smanjuje opseg praćenja. Razmislite o alternativama za aplikacije koje narušavaju privatnost.