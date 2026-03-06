Vlade sve češće traže od Googlea uklanjanje internetskog sadržaja - Monitor.hr
Danas (07:00)

Gospon Google, prosim vas, dilitajte ovo...

Vlade sve češće traže od Googlea uklanjanje internetskog sadržaja

Prema Googleovu Izvješću o transparentnosti, vlade diljem svijeta sve češće traže uklanjanje digitalnog sadržaja s interneta. U prvoj polovici 2025. zatraženo je uklanjanje oko 25.000 članaka, što je 25 puta više nego u istom razdoblju 2011. godine. Najčešći razlog za takve zahtjeve su privatnost i sigurnost, dok su ranije među razlozima bili i govor mržnje te sadržaj za odrasle. Iako se u javnosti često raspravlja o govoru mržnje na internetu, nijedna kategorija razloga danas ne dominira među zahtjevima vlada. Google procjenjuje da bi tijekom ove godine broj zahtjeva mogao dosegnuti oko 50.000. Mreža


Slične vijesti

20.02. (14:00)

DJ-u, makni se s pulta

Google lansirao Lyriju 3: Glazbeni studio u vašem džepu

Google je predstavio Lyria 3, napredni AI model unutar aplikacije Gemini koji tekstualne opise, fotografije i videozapise pretvara u 30-sekundne audio zapise visoke kvalitete. Alat omogućuje generiranje glazbe, vokala i pratećih naslovnica (pomoću modela Nano Banana), uz potpunu kreativnu slobodu u spajanju žanrova. Osim za osobnu zabavu, namijenjena je i YouTube Shorts kreatorima. Sigurnost je osigurana SynthID tehnologijom nevidljivog vodenog žiga, koja jamči transparentnost, dok filtriranje sadržaja sprječava neprikladne tekstove. Usluga se uvodi postupno i dostupna je putem izbornika Tools. Bug

17.02. (00:00)

Mali korak za Google, veliki za vaš radni stol

Pixel kao PC: Revolucija Android Desktop načina rada

Google s Androidom 16 i novim Pixel uređajima (serija 8 i noviji) polako ostvaruje san o mobitelu koji mijenja računalo. Aktivacijom skrivenih postavki u razvojnim opcijama, spajanje na monitor više ne znači samo zrcaljenje ekrana, već pravo desktop sučelje s programskom trakom, prozorima kojima se mijenja veličina i multitaskingom nalik na Windows ili macOS. Uz Aluminium OS na obzoru, budućnost u kojoj vaš Pixel 10 uz bežičnu tipkovnicu i miš postaje primarna radna stanica više nije znanstvena fantastika, već praktična stvarnost. Android Police

26.01. (11:00)

Klikovi umjesto hitne pomoći

Googleov AI: YouTube je glavni izvor za odgovore na zdravstvene upite

Njemačko istraživanje pokazalo je da Googleova značajka AI Overviews pri zdravstvenim upitima najčešće citira YouTube, češće nego službene medicinske stranice. Analiza više od 50.000 pretraživanja otkrila je da YouTube čini 4,43 % svih citata, ispred bolnica, zdravstvenih institucija i akademskih izvora. Istraživači upozoravaju na strukturne rizike za javno zdravlje jer YouTube nije medicinski izdavač. Google tvrdi da se radi o stručnom sadržaju i da se rezultati ne mogu generalizirati, no kritičari ističu da popularnost često nadjačava medicinsku pouzdanost. The Guardian, Index

10.01. (09:08)

Gmail postaje pametniji uz Gemini, koji preuzima ulogu osobnog asistenta

10.01. (09:07)

Bivši šef Googlea gradi najveći privatni svemirski teleskop na svijetu

05.01. (19:00)

Poštar koji ti otvara pisma

Google automatski uključuje Gmail korisnike da se na njihovim porukama trenira AI model. Ta se opcija može isključiti

Stručnjaci upozoravaju da prikupljanje podataka u radnom i privatnom okruženju pomaže razvoju umjetne inteligencije, no korisnici mogu isključiti ovu opciju u postavkama na dvije lokacije – desktop i mobilno. Ipak, isključivanje znači gubitak pametnih funkcija Gmaila i Workspacea, uključujući automatsko filtriranje poruka, pametno sastavljanje, personalizirano pretraživanje i sažetke od Gemini AI. Korisnici moraju birati između privatnosti i praktičnih značajki. Večernji

30.10.2025. (12:00)

Preglednik koji zna sve o tebi – i još ti to naplati

Atlas: OpenAI-jev “super-asistent” koji želi promijeniti način surfanja (i zaraditi na tome)

OpenAI je lansirao Atlas, internetski preglednik koji kombinira klasično surfanje i razgovor s chatbotom GPT-5. Atlas nudi pretraživanje, filtriranje sadržaja i brzi pristup povijesti stranica, ali mnoge funkcije dostupne su samo pretplatnicima. Projekt je dio OpenAI-jeva pokušaja da poveća prihode i prikupi više korisničkih podataka, dok analitičari upozoravaju na rizike za privatnost i visoku cijenu promjene navika korisnika. Atlas bi mogao izazvati Google, no zasad više podsjeća na eksperiment nego na “Google killera”. BBC