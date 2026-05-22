Danas (08:00)

Nisu bezveze snimali sve te ulice

Google sad može pretvoriti Street View u interaktivni simulator stvarnog svijeta


Google DeepMind je na konferenciji I/O 2026 povezao Street View s modelom Project Genie, omogućivši korisnicima i robotima simulaciju stvarnih ulica uz promjenu vremena ili scenarije katastrofe. Spajanjem 280 milijardi slika s AI-jem stvoreni su interaktivni svjetovi koji pomažu u treniranju robota i autonomnih vozila poput Wayma za ekstremne situacije. Značajka se postupno uvodi za pretplatnike u SAD-u i svijetu. Iako vizualno podsjeća na videoigru i još uvijek ne razumije zakone fizike, model briljira u prostornom pamćenju okoline. Tech Crunch


01.12.2025. (13:00)

Kad banana postane oružje masovne dezinformacije

Googleov “Nano Banana Pro” pali alarm: superrealistične AI slike prijete povjerenju u fotografije

Nova verzija Google DeepMindova alata, Nano Banana Pro, izazvala je veliku zabrinutost zbog iznimno realističnih AI-generiranih slika koje mogu otežati razlikovanje lažnih vizuala od stvarnih fotografija. Stručnjaci upozoravaju da bi takva tehnologija mogla potkopati vrijednost fotografskih dokaza i olakšati stvaranje deepfakeova te manipulaciju javnim osobama. Korisnici pozivaju na hitnu regulaciju, dok Google ističe strogu politiku zabrane zloupotrebe i navodi da alat ugrađuje vidljive i nevidljive vodene žigove kako bi se povećala sigurnost. Index

08.05.2023. (09:00)

Jedni fascinirani, drugi u panici

Demis Hassabis: “Nekoliko godina dijeli nas od umjetne inteligencije poput ljudske”

AI is more than a zero-sum game

Umjetna opća inteligencija (AGI), strojna inteligencija koja može shvatiti svijet kao što to čine ljudi, bliža nam je nego ikad, tvrdi šefa Googleovog laboratorija za umjetnu inteligenciju. AGI bi se mogao razviti “u roku desetljeća”, uvjeren je Demis Hassabis, izvršni direktor Googleovog DeepMinda. On ne vidi nijedan razlog zbog kojeg bi se napredak usporio. Štoviše, on će se u sljedećim godinama dodatno ubrzati. Hassabisov entuzijazam ne dijele mnogi stručnjaci zabrinuti da bi AGI mogao ozbiljno naštetiti društvu ako ne bude kontroliran i vođen ljudskim vrijednostima. Nedavna studija Sveučilišta Stanford pokazala je kako 56% računalnih znanstvenika i istraživača umjetne inteligencije tvrdi da je AGI već sada stvaran. Za razliku od generativne umjetne inteligencije, AGI je svjestan onoga što govori i čini, čime se smanjuje vjerojatnost davanja netočnih ili dvosmislenih izjava. Bug

Demis Hassabis 39-godišnji je istraživač, čiji je startup o umjetnoj inteligenciji – DeepMind – Google prošle godine kupio za 625 milijuna dolara. No njegov “Apollo program za 21. stoljeće” veći je od toga, zato što nije predviđen za jednu funkciju. Upravo suprotno, Hassanbis pokušava konstruirati prvi “stroj za učenje u opće svrhe”, odnosno pokušava imitirati ljudski mozak s pomoću prilagodljivih algoritama, a koji bi mogao riješiti potencijalno bilo koji problem. Koje će biti posljedice uspije li mu to raspravlja Guardian.