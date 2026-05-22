Nisu bezveze snimali sve te ulice
Google sad može pretvoriti Street View u interaktivni simulator stvarnog svijeta
ULTIMA HORA : Google acaba de convertir Street View en un simulador del mundo real.
Genie 3 ahora puede recrear cualquier entorno físico a partir de las imágenes de Street View.
Google lleva filmando el planeta desde 2007.
Miles de millones de calles, edificios y barrios… pic.twitter.com/GPZoMj4itl
— Nona (@Nona_xai) May 21, 2026
Google DeepMind je na konferenciji I/O 2026 povezao Street View s modelom Project Genie, omogućivši korisnicima i robotima simulaciju stvarnih ulica uz promjenu vremena ili scenarije katastrofe. Spajanjem 280 milijardi slika s AI-jem stvoreni su interaktivni svjetovi koji pomažu u treniranju robota i autonomnih vozila poput Wayma za ekstremne situacije. Značajka se postupno uvodi za pretplatnike u SAD-u i svijetu. Iako vizualno podsjeća na videoigru i još uvijek ne razumije zakone fizike, model briljira u prostornom pamćenju okoline. Tech Crunch