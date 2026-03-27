Džepni digitalni muzej
Google Arts & Culture: Čuvar svjetske baštine na jedan klik
Google Arts & Culture je platforma koja surađuje s više od 2000 kulturnih institucija iz 80 zemalja. Njena najveća snaga je tehnologija ultra-visoke rezolucije (Gigapixel) koja omogućuje da vidite poteze kista jasnije nego u stvarnosti. Osim što nudi virtualne šetnje (Street View) kroz muzeje poput Louvrea ili dvorca Versailles, stranica koristi proširenu stvarnost (AR) kako bi projicirala remek-djela u vaš dnevni boravak. Uz edukativne igre i AI eksperimente, poput pretvaranja vašeg portreta u stil Van Gogha, Google je uspio učiniti visoku kulturu dostupnom, interaktivnom i beskrajno zabavnom svima.