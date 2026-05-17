Daj broj ili si sam briši

Google provodi test u kojem novim korisnicima nudi tek 5 GB besplatnog prostora na Gmailu, dok punih 15 GB otključavaju tek davanjem broja telefona. Iako se SMS zbog rizika poput SIM-swapa više ne smatra vrhunskom sigurnosnom metodom (prema NIST standardima iz 2025.), telefonski broj je postao ultimativni digitalni dokument. Povezan s fizičkim identitetom i ugovorima, on Googleu služi kao savršen alat za verifikaciju korisnika, ali i kao zakonsko pokriće za prikupljanje podataka pod strogim europskim regulativama. Besplatni internet postaje skuplji, a valuta plaćanja je naš privatni broj. Bug


Google automatski uključuje Gmail korisnike da se na njihovim porukama trenira AI model. Ta se opcija može isključiti

Stručnjaci upozoravaju da prikupljanje podataka u radnom i privatnom okruženju pomaže razvoju umjetne inteligencije, no korisnici mogu isključiti ovu opciju u postavkama na dvije lokacije – desktop i mobilno. Ipak, isključivanje znači gubitak pametnih funkcija Gmaila i Workspacea, uključujući automatsko filtriranje poruka, pametno sastavljanje, personalizirano pretraživanje i sažetke od Gemini AI. Korisnici moraju birati između privatnosti i praktičnih značajki. Večernji

Google pozvao korisnike Gmaila da aktiviraju sigurnosne značajke i zaštite račun

Ako već nisu, korisnici bi trebali što prije aktivirati ključne sigurnosne značajke kako bi povećali sigurnost svog računa i osigurali Googleovu pomoć u slučaju da im se u budućnosti, nešto dogodi s računom (budu hakirani, izgube pristup i slično). Dvostupanjska autentifikacija ili 2FA predstavlja dodatni sloj zaštite, jer od korisnika traži neovisnu potvrdu identiteta. To znači da će korisnici nakon što upišu lozinku za pristup svom računu, morati potvrditi svoj identitet ili upisivanjem dodatnog koda koji će primiti na svoj mobilni telefon ili koda iz aplikacije za autentifikaciju. Na taj način, čak i ako netko pokuša ući u račun neovlašteno, dodatna provjera će ga zaustaviti. Zimo

Gmail postoji već 19 godina

Gmail je pušten u javnu uporabu 1. travnja 2004. godine, nakon što su o servisu počele kolati jake glasine. Usluzi se na početku moglo pristupiti samo putem pozivnice. Pozivnice su bile iznimno tražene, pa su tada na eBayu dosezale cijenu i do 150 dolara, dok su se određeni otvoreni računi prodavali i po cijeni od nekoliko tisuća dolara. Nakon lansiranja Gmaila, konkurentski su servisi odmah povećali svoje kapacitete. Primjerice, Hotmail je povećao prostor s 2 MB na 25 MB, a Yahoo na 100. Od 2005. do 2009. u Velikoj Britaniji Gmail se zvao Google Mail, a nalazio se pod domenom googlemail.com. Domena je ugašena 2010. godine. Iz beta faze izašao je tek 2009. godine, pet godina nakon lansiranja. Netokracija

Gmail uvodi opciju rada kada korisnik nije spojen na Internet – za aktivaciju treba otići u Settings, pronaći Offline i aktivirati Enable offline mail, kome opcija još nije proradila trebala bi uskoro

Što donosi novi Gmail?

24 sata pišu o novostima u Gmailu: Sada ćete puno više toga s porukom moći obaviti bez da ste ju uopće otvorili. Kad dođete nad poruku imat ćete novi izbornik kojim ćete moći obaviti niz radnji s porukom, ali i dokumentima koji su vam stigli uz nju. Google će vas i podsjetiti da imate poruke koje niste taknuli danima kako bi bili sigurni da slučajno ne propustite nešto važno. Moći ćete uključiti i opciju da se vaš mail izbriše nakon nekog vremena, kao što se to događa s porukama na Snapchatu ili u Instagram pričama. Novosti možete aktivirati u Postavkama, pod opcijom Try the new Gmail.

Stigao novi Gmail – pametniji i sigurniji

Google je predstavio velike promjene u Gmailu, kojima bi ovaj servis trebao biti sigurniji i pametniji. Promjene vrijede i za desktop i mobilnu verziju Gmaila. Jedna od stvari je povjerljivi modus (“confidential mode”) kojim bi poruke trebala ostati povjerljive, što znači da će određene poruke imati rok trajanja, moći će ih se zaštititi passwordom, onemogućiti njihovo prosljeđivanje, printanje, kopiranje ili downloadanje. Što se praktičnosti tiče, Gmail uvodi Tasks, novu uslugicu s popisom stvari za napraviti, integriranu s Gmailom i drugim Googleovim servisima pa se može povlačiti jedinice iz poruka u kalendar. Kad smo kod toga, Google Calendar će biti dostupniji sdesna na ekranu (u desktop verziji). Gmail uvodi i Smart Replies koji pomoću umjetne inteligencije automatski generira kratke odgovore personalizirane prema navikama korisnika. Desktop verzija će dobiti nove prečace za arhiviranje i brisanje poruka, a attachmente će se moći otvarati izravno iz inboxa, bez potrebe za otvaranjem poruke. Ovdje video objašnjenja promjena, ovdje uputa kako ih aktivirati (promjene se uvodi postepeno pa će neki morati pričekati). CNET, Mashable