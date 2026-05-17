Daj broj ili si sam briši

Google je predstavio velike promjene u Gmailu, kojima bi ovaj servis trebao biti sigurniji i pametniji. Promjene vrijede i za desktop i mobilnu verziju Gmaila. Jedna od stvari je povjerljivi modus (“confidential mode”) kojim bi poruke trebala ostati povjerljive, što znači da će određene poruke imati rok trajanja, moći će ih se zaštititi passwordom, onemogućiti njihovo prosljeđivanje, printanje, kopiranje ili downloadanje. Što se praktičnosti tiče, Gmail uvodi Tasks, novu uslugicu s popisom stvari za napraviti, integriranu s Gmailom i drugim Googleovim servisima pa se može povlačiti jedinice iz poruka u kalendar. Kad smo kod toga, Google Calendar će biti dostupniji sdesna na ekranu (u desktop verziji). Gmail uvodi i Smart Replies koji pomoću umjetne inteligencije automatski generira kratke odgovore personalizirane prema navikama korisnika. Desktop verzija će dobiti nove prečace za arhiviranje i brisanje poruka, a attachmente će se moći otvarati izravno iz inboxa, bez potrebe za otvaranjem poruke. Ovdje video objašnjenja promjena, ovdje uputa kako ih aktivirati (promjene se uvodi postepeno pa će neki morati pričekati). CNET, Mashable