Daj broj ili si sam briši
Manje prostora, više nadzora: Google uvjetuje besplatnu pohranu brojem mobitela
Google provodi test u kojem novim korisnicima nudi tek 5 GB besplatnog prostora na Gmailu, dok punih 15 GB otključavaju tek davanjem broja telefona. Iako se SMS zbog rizika poput SIM-swapa više ne smatra vrhunskom sigurnosnom metodom (prema NIST standardima iz 2025.), telefonski broj je postao ultimativni digitalni dokument. Povezan s fizičkim identitetom i ugovorima, on Googleu služi kao savršen alat za verifikaciju korisnika, ali i kao zakonsko pokriće za prikupljanje podataka pod strogim europskim regulativama. Besplatni internet postaje skuplji, a valuta plaćanja je naš privatni broj. Bug