DJ-u, makni se s pulta
Google lansirao Lyriju 3: Glazbeni studio u vašem džepu
Google je predstavio Lyria 3, napredni AI model unutar aplikacije Gemini koji tekstualne opise, fotografije i videozapise pretvara u 30-sekundne audio zapise visoke kvalitete. Alat omogućuje generiranje glazbe, vokala i pratećih naslovnica (pomoću modela Nano Banana), uz potpunu kreativnu slobodu u spajanju žanrova. Osim za osobnu zabavu, namijenjena je i YouTube Shorts kreatorima. Sigurnost je osigurana SynthID tehnologijom nevidljivog vodenog žiga, koja jamči transparentnost, dok filtriranje sadržaja sprječava neprikladne tekstove. Usluga se uvodi postupno i dostupna je putem izbornika Tools. Bug