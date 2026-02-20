Google lansirao Lyriju 3: Glazbeni studio u vašem džepu - Monitor.hr
Danas (13:00)

DJ-u, makni se s pulta

Google lansirao Lyriju 3: Glazbeni studio u vašem džepu

Google je predstavio Lyria 3, napredni AI model unutar aplikacije Gemini koji tekstualne opise, fotografije i videozapise pretvara u 30-sekundne audio zapise visoke kvalitete. Alat omogućuje generiranje glazbe, vokala i pratećih naslovnica (pomoću modela Nano Banana), uz potpunu kreativnu slobodu u spajanju žanrova. Osim za osobnu zabavu, namijenjena je i YouTube Shorts kreatorima. Sigurnost je osigurana SynthID tehnologijom nevidljivog vodenog žiga, koja jamči transparentnost, dok filtriranje sadržaja sprječava neprikladne tekstove. Usluga se uvodi postupno i dostupna je putem izbornika Tools. Bug


Slične vijesti

05.01. (18:00)

Poštar koji ti otvara pisma

Google automatski uključuje Gmail korisnike da se na njihovim porukama trenira AI model. Ta se opcija može isključiti

Stručnjaci upozoravaju da prikupljanje podataka u radnom i privatnom okruženju pomaže razvoju umjetne inteligencije, no korisnici mogu isključiti ovu opciju u postavkama na dvije lokacije – desktop i mobilno. Ipak, isključivanje znači gubitak pametnih funkcija Gmaila i Workspacea, uključujući automatsko filtriranje poruka, pametno sastavljanje, personalizirano pretraživanje i sažetke od Gemini AI. Korisnici moraju birati između privatnosti i praktičnih značajki. Večernji

28.11.2025. (11:00)

I Google pokazuje mišiće

Googleov Gemini 3 dominira AI testovima i privlači milijun korisnika

U samo 24 sata nakon što je lansiran, Gemini 3 privukao je preko milijun korisnika i pretekao konkurenciju na platformi LMArene. Model briljira u programiranju, matematici, kreativnom pisanju i vizualnom razumijevanju, s gotovo dvostruko boljim rezultatima od GPT-5 Pro na složenim testovima, uz znatno niže troškove. Iako je impresivan i univerzalan, realna upotreba još otkriva nedostatke u preciznosti i iskustvu korisnika. Gemini 3 označava veliki tehnološki skok, ali utrka AI modela i dalje ostaje neizvjesna, s prednošću privremenom i konkurencijom stalno u lovu. Lider

21.11.2025. (15:00)

Bitka AI titana

Gemini 3 potukao ChatGPT i Claudea u stvarnom coding testu

Novinar Lance Ulanoff testirao je Gemini 3 Pro, ChatGPT 5.1 i Claude Sonnet 4.5 na zadatku izrade web-igre Thumb Wars. S istim početnim promptom svi su modeli generirali prototip, ali Gemini je daleko nadmašio druge: isporučio je funkcionalnu igru, samostalno popunjavao logičke rupe, odmah uveo desktop kontrole, 3D ring, AI protivnika i napredne vizualne efekte. ChatGPT je napravio simpatičnu, ali ograničenu verziju bez pravog protivnika, dok je Claude ostao najnedovršeniji. Zaključak: Gemini 3 Pro jedini je isporučio igru koju se doista može igrati. Tech Radar

20.11.2025. (19:00)

I chatbotu treba objasniti kao čovjeku, a ne kao GPS-u u tunelu

Kako koristiti ChatGPT ili Gemini za bolje odgovore

Kvaliteta odgovora AI chatbotova najviše ovisi o kvaliteti samog prompta. Četiri su ključna pravila koje donosi Bug: pružite što više konteksta i detalja, jasno recite što ne želite da AI radi, dodijelite mu ulogu stručnjaka kako bi odgovori bili fokusiraniji te koristite precizne fraze koje ga navode na konkretnije, manje generičke rezultate. Dobar prompt znači jasne upute, stil, cilj i ograničenja. Eksperimentiranje i fino podešavanje tijekom razgovora najbolji su način da dobijete kreativnije i korisnije odgovore.

12.08.2025. (13:00)

Nova verzija pametnija, stara verzija draža

ChatGPT-5 halucinira manje od GPT-a 4o, no Grok i dalje najviše izmišlja

OpenAI je needavno lansirao ChatGPT-5, hvaleći ga kao najpouzdaniji model dosad, s manjom stopom halucinacija (1,4%) od GPT-4 (1,8%), ali tek neznatno boljim od GPT-4o (1,49%). Unatoč napretku, o3-mini High Reasoning ostaje najprecizniji (0,795%). U usporedbi, Googleov Gemini-2.5-pro ima 2,6%, a xAI-jev Grok-4 čak 4,8% halucinacija. Kontroverzu je izazvalo uklanjanje GPT-4 varijanti iz Plus pretplata, što je izazvalo negodovanje korisnika. Altman je priznao pogrešku i privremeno vratio GPT-4o. Bug

21.08.2024. (19:00)

Osobni asistent

Novi život mobitela: Umjesto da otvaraju tražilice ili aplikacije, korisnici će jednostavno razgovarati sa svojim uređajem

Google je predstavio svog prvog pravog AI glasovnog asistenta pod nazivom Gemini Live. Dizajnirani kao sučelje za komunikaciju, ovakvi asistenti mogli bi jednog dana postati glavni način na koji korisnici komuniciraju sa svojim pametnim telefonima. Umjesto da otvaraju tražilice ili aplikacije, korisnici će jednostavno razgovarati sa svojim uređajem kako bi došli do informacija ili obavili zadatke. Google postavlja temelje za to da smartfone postane osobni asistent koji će s vremenom razviti potpuno razumijevanje korisnika, toliko duboko da će možda znati što korisnik treba prije nego što to sam korisnik shvati, a usto će moći u trenu pretražiti informacije za koje je nekoć bilo potrebno korisniku niz klikova i proučavanja pa samim tim i nekoliko sati online pretraživanja. Poslovni

06.12.2023. (19:00)

Brat blizanac, a konkurencija

Google otkrio detalje Geminija, njihove verzije ChatGPT-a

Gemini je najveće Googleovo predstavljanje umjetne inteligencije do sada, njegov pokušaj da nadmaši konkurente OpenAI i Microsoft u utrci za prednost na polju umjetne inteligencije. Nema sumnje da je model najbolji u klasi u širokom rasponu mogućnosti – “stroj za sve”, kako to kaže jedan poznavatelj problematike. Kao i GPT-4, Gemini je multimodalan, što znači da je osposobljen za prihvaćanje više vrsta unosa: tekst, slika, zvuk. Može kombinirati ove različite formate kako bi odgovorio na pitanja o svemu, od kućanskih poslova do fakultetske matematike i ekonomije. U demonstraciji za novinare, Google je pokazao sposobnost Geminija da napravi snimku zaslona postojećeg grafikona, analizira stotine stranica istraživanja s novim podacima i zatim ažurira grafikon s tim novim informacijama. Međutim, većina će ljudi morati pričekati na potpuno iskustvo. Verzija koja je danas pokrenuta nalazi se u sklopu Barda, Googleovog chatbota za pretraživanje temeljenog na tekstu. Novi Bard pojačan Geminijem u početku će biti dostupan na engleskom jeziku u više od 170 zemalja, ne uključujući EU i UK, dok se ne posavjetuju s regulatorima. Index